В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про національну безпеку України» щодо впровадження Стратегії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки» № 15128 від 3 квітня 2026 року, який спрямований на врегулювання питань формування державної політики у сфері хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

Реалії триваючої збройної агресії російської федерації створюють безпрецедентні ризики застосування зброї масового знищення, а останні зміни в російській ядерній політиці суттєво розширили підстави для можливого застосування ядерної зброї.

У чинному законодавстві відсутній комплексний стратегічний документ, який би визначав загрози, напрями, цілі та завдання державної політики у цій сфері, а також забезпечував узгодженість дій органів сектору безпеки і оборони, охорони здоров’я та цивільного захисту.

Суть законодавчих змін

Змінами до Закону України «Про національну безпеку України» запроваджується новий документ довгострокового планування — Стратегія хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки. Вона визначається як документ, що встановлює загрози, пов’язані із виникненням відповідних інцидентів, а також напрями, цілі та завдання державної політики щодо їх запобігання, виявлення, реагування та мінімізації наслідків.

Одночасно закон доповнюється новими визначеннями, зокрема:

— хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного інциденту як події, пов’язаної з викидом, розповсюдженням або вивільненням небезпечних агентів, що створює або може створити загрозу життю та здоров’ю населення, довкіллю, об’єктам критичної інфраструктури та функціонуванню державних систем;

— відповідних агентів як речовин, матеріалів або організмів та їх токсинів, здатних спричиняти шкідливий вплив унаслідок токсичної, інфекційної, радіоактивної або руйнівної дії.

Крім того, законопроєктом:

— включається нова Стратегія до переліку документів, які визначають загрози національній безпеці та пріоритети державної політики у сферах національної безпеки і оборони;

— Стратегія відноситься до переліку документів довгострокового планування;

— доповнюється Закон новою статтею, якою врегульовується порядок розроблення, погодження та затвердження Стратегії, а також визначається її зміст, механізми реалізації та звітності.

Ключові положення законопроєкту

Стратегія хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки визначається як документ довгострокового планування, що охоплює загрози, пов’язані з виникненням хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних інцидентів, і встановлює напрями, цілі та завдання державної політики у цій сфері.

Передбачається, що така Стратегія розробляється за дорученням Кабінету Міністрів України Міністерством оборони України із залученням Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Служби безпеки України та інших центральних органів виконавчої влади, наукових і аналітичних установ. Після погодження Міністр оборони вносить її на розгляд Кабінету Міністрів України, який, у свою чергу, подає Стратегію до Ради національної безпеки і оборони України для схвалення та подальшого затвердження указом Президента України.

Зміст Стратегії охоплює визначення цілей, основних напрямів і завдань державної політики у сфері хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки, шляхів їх досягнення, а також актуальних і потенційних загроз, пов’язаних із виникненням відповідних інцидентів. Вона також визначає пріоритети державної політики щодо запобігання, виявлення, реагування та відновлення після таких інцидентів.

Окремо передбачається визначення напрямів удосконалення системи державного управління та координації дій сил безпеки і сил оборони, органів виконавчої влади у сферах цивільного захисту, охорони здоров’я, екологічної та радіаційної безпеки, а також інших органів, діяльність яких пов’язана із забезпеченням відповідної безпеки.

Стратегія також встановлює принципи міжвідомчої взаємодії, цивільно-військового партнерства та міжнародного співробітництва, а також порядок функціонування національної системи раннього виявлення, оповіщення та моніторингу загроз.

Вона також визначає напрями забезпечення обізнаності та захисту населення, підвищення готовності сил безпеки і сил оборони, органів влади та місцевого самоврядування до дій в умовах інцидентів, питання підготовки та навчання персоналу, проведення спільних тренувань, потреби бюджетного фінансування та показники ефективності реалізації державної політики.

Передбачено, що Стратегія є основою для підготовки державних програм та нормативно-правових актів у відповідній сфері, а її реалізація здійснюється із використанням національного потенціалу, механізмів державно-приватного партнерства та із залученням міжнародної допомоги.

Окремо встановлюється обов’язок Кабінету Міністрів України готувати щорічний звіт про стан виконання Стратегії, який підлягає оприлюдненню.

Таким чином, новим законопроєктом пропонується системно доповнити законодавство у сфері національної безпеки шляхом запровадження Стратегії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки як обов’язкового документа довгострокового планування.

