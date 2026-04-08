Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Алжира, Филиппин, Австралии и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов иностранных государств: Алжира — Ахмеда Уаила, Филиппин — Алана Дениеги, Австралии — Джеффа Бована, Молдовы — Виктора Кириле.

Глава государства приветствовал послов с началом дипломатической миссии в нашей стране и поблагодарил за поддержку Украины и ее независимости.

«Обсудили войну России против Украины, защиту наших людей, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Партнеры отмечают важность нашей безопасности миссии и сотрудничества со странами, которые сейчас подвергаются ударам иранского режима. Наша цель абсолютно четкая: мы должны везде усиливать безопасность и делать все возможное, чтобы закончить войну и гарантировать надежную защиту», — отметил Президент.

Отдельно с послом Алжира говорили об углублении партнерства. Украина заинтересована в расширении сотрудничества в энергетической сфере. Также уделили внимание важной роли нашей страны в обеспечении продовольственной безопасности для Алжира.

«Рады приветствовать вас в Украине. У нас значительный товарооборот между нашими странами за 2025 год, даже во время войны. И мы хотим, чтобы этот уровень увеличивался», — отметил Президент во время разговора с Ахмедом Уаилом.

Послу Филиппин глава государства поблагодарил за принципиальную позицию его страны в поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.

«Наилучшие пожелания вашему Президенту. Я помню свою встречу с ним в 2024 году и наш визит в вашу замечательную страну. У нас был очень хороший разговор. И мы готовы приветствовать его в Украине», — сказал Владимир Зеленский.

Алан Дениега отметил символизм того, что вручение верительных грамот состоялось в 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами.

Во время встречи с послом Австралии глава государства поблагодарил австралийское правительство и народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабной войны.

«Надеюсь, что мы и дальше можем на это рассчитывать. В частности, на вашу военную помощь. Благодарны за решение по программе PURL, которая очень важна для защиты нашего неба, особенно в течение такой сложной зимы, как у нас была», — добавил Владимир Зеленский.

С послом Молдовы обсудили ключевые приоритеты двустороннего сотрудничества, евроинтеграцию Украины и Молдовы и взаимную поддержку на этом пути.

Виктор Кириле отметил, что на своей должности будет делать все для еще большего укрепления добрососедских отношений между странами. Посол Молдовы подчеркнул, что Украина является стратегическим партнером для его государства.

«Спасибо, что вы так высоко оценили роль Украины в безопасности и независимости Молдовы. И, конечно, очень важное значение имеет движение наших стран к Европейскому Союзу. Сегодня самое важное — оставаться вместе во времена различных вызовов», — подчеркнул Владимир Зеленский.

