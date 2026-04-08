  1. Законодательство
  2. / В Украине

Онлайн-сервисы будут автоматически передавать в налоговую данные о доходах своих пользователей

12:06, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла за основу законопроект №15111-д, который предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложение. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инициатива является частью международных обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Документ предусматривает внедрение европейской модели контроля, согласно которой онлайн-сервисы будут автоматически передавать налоговым органам данные о доходах своих пользователей. Это сделает правила продаж и услуг в интернете более прозрачными.

Ожидается, что такие изменения сделают рынок онлайн-продаж и услуг более прозрачным и будут способствовать надлежащему налогообложению доходов, полученных через цифровые сервисы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», так же, как и основной законопроект 15111, доработанный документ 15111-д предусматривает внедрение в Украине международных стандартов автоматического обмена налоговой информацией, в частности требований Организации экономического сотрудничества и развития и Международного валютного фонда, а также создание более прозрачных правил налогообложения доходов физических лиц, которые зарабатывают через цифровые платформы.

Проект предлагает ввести новый понятийный аппарат, в частности определения «цифровая платформа», «оператор платформы», «подотчетный продавец», «активный продавец» и «вознаграждение». К отчетной деятельности, которая будет подлежать контролю, отнесены сдача в аренду недвижимости и транспортных средств, личные услуги, а также продажа товаров через платформы.

Среди механизмов реализации предусмотрена обязательная регистрация операторов платформ в налоговых органах. Такие операторы должны стать на учет в Государственной налоговой службе до 1 января 2027 года. Кроме того, они обязаны ежегодно до 31 января подавать отчеты о доходах продавцов. Первым отчетным периодом определен 2027 год, а подача отчетности ожидается в 2028 году.

При этом документ предусматривает упрощение условий применения льготной ставки (5%) для налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Предусмотрена возможность применения льготных условий налогообложения доходов от платформ для самозанятых лиц при условии, что осуществляемые через платформу виды отчетной деятельности отличаются от зарегистрированных видов хозяйственной деятельности физического лица-предпринимателя.

Кроме того, исключены положения об открытии специальных счетов для продавцов через платформы и о раскрытии банковской тайны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины налоги

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]