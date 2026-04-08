Онлайн-сервіси автоматично передаватимуть до податкової дані про доходи своїх користувачів

Рада підтримала законопроєкт про податковий контроль доходів з цифрових платформ.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №15111-д, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їх оподаткування. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Ініціатива є частиною міжнародних зобов’язань України в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Документ передбачає запровадження європейської моделі контролю, відповідно до якої онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою даними про доходи своїх користувачів. Це зробить правила продажу та послуг в інтернеті прозорими.

Очікується, що такі зміни зроблять ринок онлайн-продажів і послуг більш прозорим та сприятимуть належному оподаткуванню доходів, отриманих через цифрові сервіси.

Як розповідала «Судово-юридична газета», так само, як і основний законопроєкт 15111, доопрацьований документ 15111-д передбачає впровадження в Україні міжнародних стандартів автоматичного обміну податковою інформацією, зокрема вимог Організації економічного співробітництва та розвитку та Міжнародного валютного фонду, а також створення більш прозорих правил оподаткування доходів фізичних осіб, які заробляють через цифрові платформи.

Проєкт пропонує запровадити новий понятійний апарат, зокрема визначення «цифрова платформа», «оператор платформи», «підзвітний продавець», «активний продавець» та «винагорода». До звітної діяльності, яка підлягатиме контролю, віднесено надання в оренду нерухомості та транспортних засобів, особисті послуги, а також продаж товарів через платформи.

Серед механізмів реалізації передбачено обов’язкову реєстрацію операторів платформ у податкових органах. Такі оператори повинні стати на облік у Державній податковій службі до 1 січня 2027 року. Крім того, вони зобов’язані щороку до 31 січня подавати звіти про доходи продавців. Першим звітним періодом визначено 2027 рік, а подання звітності очікується у 2028 році.

Проте, документ передбачає спрощення умов застосування пільгової ставки (5%) для оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Передбачено можливість застосування пільгових умов оподаткування доходів від платформ для самозайнятих осіб за умови, що здійснювані через платформу види звітної діяльності є іншими, ніж зареєстровані види господарської діяльності фізичної особи-підприємця.

Крім того, виключено положення про відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи та про розкриття банківської таємниці.

