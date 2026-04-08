Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

Вопрос приостановки регистрации налоговых накладных остается одним из наиболее острых во взаимодействии бизнеса с Государственной налоговой службой Украины. Речь идет о механизме автоматизированного мониторинга рисков, из-за которого значительная часть документов налогоплательщиков попадает под блокировку. В результате предприятия вынуждены тратить дополнительное время и ресурсы на доказательство реальности своих хозяйственных операций.

Одним из инструментов, призванных уменьшить количество таких блокировок, является Таблица данных плательщика НДС. Дорожные карты, разработанные Государственной налоговой службой, в свою очередь помогут заполнять таблицы без ошибок. Их основа — четкие практические советы от ГНС.

Появление новых разъяснений и дорожных карт обусловлено стратегией ГНС по облегчению работы бизнеса в условиях военного положения. Государство пытается перейти от теоретического регулирования к предоставлению четких практических советов, учитывая специфику различных видов деятельности: от агросектора до строительства.

Наиболее актуальными дорожные карты станут для предприятий, деятельность которых предполагает сложные производственные или операционные процессы.

В частности, речь идет о таких целевых группах налогоплательщиков:

предприятия производственной и перерабатывающей отраслей, где происходит трансформация сырья в готовую продукцию с другими кодами товаров;

строительные компании, которые закупают значительное количество материалов и выполняют комплексные работы;

предприятия сферы услуг и выполнения работ, где специфика деятельности часто не коррелирует со стандартными кодами товаров;

сельскохозяйственные товаропроизводители, для которых характерна сезонность деятельности и широкий спектр операций с продукцией и ресурсами.

Таблица данных и правила подачи

Таблица данных налогоплательщика — это сводная информация, которая подается плательщиком в контролирующий орган. Она содержит сведения о кодах видов экономической деятельности плательщика (согласно КВЭД), кодах товаров согласно УКТВЭД и кодах услуг согласно Государственному классификатору (ГКСП). Эти коды касаются товаров и услуг, которые поставляются, приобретаются плательщиком или ввозятся им на таможенную территорию Украины.

Таблица данных является действенным механизмом подтверждения реальности осуществления операций. Правильное заполнение кодов КВЭД и УКТВЭД позволяет системе мониторинга (СМКОР) автоматически пропускать налоговые накладные, избегая их приостановки.

Подача Таблицы данных налогоплательщика имеет ряд процедурных особенностей, несоблюдение которых может стать основанием для отказа в ее учете контролирующим органом.

В частности, таблица обязательно подается вместе с пояснением, в котором налогоплательщик указывает виды своей хозяйственной деятельности со ссылкой на соответствующую налоговую и другую отчетность.

Чтобы налоговая служба учла документ, пояснение должно быть содержательным и логически обоснованным.

Обязательные элементы, которые должны быть отражены в документе:

актуальная информация о предприятии,

суть деятельности, обоснование,

почему использование Таблицы данных необходимо для бизнес-модели,

ресурсная база: трудовые и материальные активы,

количество задействованных работников (данные должны совпадать с Налоговым расчетом сумм дохода/ЕСВ),

перечень основных средств, транспорта, складских помещений или земельных угодий,

имеющиеся лицензии, допуски и другие разрешительные документы, позволяющие осуществлять деятельность.

Пояснение обязательно должно содержать ссылки на поданную налоговую и финансовую отчетность плательщика, подтверждающую легитимность и масштаб деятельности.

Документ подается исключительно в электронной форме с помощью технических средств электронных коммуникаций. Если предприятие осуществляет несколько видов деятельности, Таблицу данных плательщика НДС разрешается подавать отдельно по каждому из них.

В то же время на коды товаров или услуг, которые уже содержатся в учтенной таблице плательщика, повторная подача документа не осуществляется. Для более детального раскрытия содержания хозяйственных операций плательщик также может предоставить копии документов, подтверждающих специфику его деятельности.

Главные причины неучета Таблицы

Даже идеально заполненная Таблица данных может получить статус «не учтена», если сопроводительные аргументы не убедят налоговую комиссию. Анализ практики показывает, что большинство отказов происходит из-за стандартных упущений.

Комиссия принимает отрицательное решение в таких случаях: отсутствие пояснения, то есть при подаче Таблицы как отдельного документа без детального описания деятельности автоматически ведет к отказу.

Дефицит информации в пояснении также может стать причиной для неучета. То есть, если нет ссылок на налоговую и финансовую отчетность, не раскрыта суть хозяйственных операций (откуда товар, куда он идет и как возникает добавленная стоимость).

Или, если установлена ресурсная несостоятельность: при отсутствии наемного персонала для выполнения работ или при уровне зарплаты работников ниже законодательно установленного минимума.

Как это выглядит на практике

Для лучшего понимания рассмотрим ситуации, которые вызывают больше всего вопросов у налоговиков:

Для агросектора: Сельхозпроизводитель подает Таблицу на реализацию урожая, но в реестрах ГНС отсутствует информация о земельных участках, технике или персонале.

Нерелевантный кредит: Формирование налогового кредита за счет товаров, не относящихся к основной деятельности. Например, строительная компания закупает большое количество оргтехники или продуктов питания, что никак не связано с процессом строительства.

Зарплатный маркер: Если средняя зарплата на предприятии ниже минимальной, это становится сигналом для налоговой о возможной теневой занятости или фиктивности.

Практические советы

Для успешного учета Таблицы данных плательщик должен обеспечить целостность своей налоговой истории. ГНС обращает особое внимание на такие факторы, как наличие ссылок на налоговую и финансовую отчетность, положительная динамика уплаты налоговых обязательств, отсутствие сотрудничества с рисковыми контрагентами и отсутствие в санкционных списках.

Система все еще остается уязвимой к формальным ошибкам. Хотя дорожные карты призваны их устранить, процедура рассмотрения копий документов комиссиями проводится исключительно по материалам, предоставленным плательщиком, без возможности дозапроса информации. Это требует от бизнеса идеальной подготовки пакета документов с первого раза.

