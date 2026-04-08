Дорожні карти від ДПС: як правильно подати Таблицю даних у 2026 році

Податкова запускає практичні дорожні карти для бізнесу.

Питання зупинення реєстрації податкових накладних залишається одним із найбільш гострих у взаємодії бізнесу з Державною податковою службою України. Йдеться про механізм автоматизованого моніторингу ризиків, через який значна частина документів платників податків потрапляє під блокування. У результаті підприємства змушені витрачати додатковий час і ресурси на доведення реальності своїх господарських операцій.

Одним із інструментів, покликаних зменшити кількість таких блокувань, є Таблиця даних платника ПДВ. Дорожні карти, розроблені Державною податковою службою, своєю чергою допоможуть заповнювати таблиці без помилок. Їх основа — чіткі практичні поради від ДПС.

Появи нових роз’яснень та дорожніх карт зумовлені стратегією ДПС щодо полегшення роботи бізнесу в умовах воєнного стану. Держава намагається перейти від теоретичного регулювання до надання чітких практичних порад, враховуючи специфіку різних видів діяльності: від агросектору до будівництва.

Найбільш актуальним дорожні карти стануть для підприємств, діяльність яких передбачає складні виробничі або операційні процеси.

Зокрема, йдеться про такі цільові групи платників податків:

підприємства виробничої та переробної галузей, де відбувається трансформація сировини у готову продукцію з іншими кодами товарів;

будівельні компанії, які закуповують значну кількість матеріалів та виконують комплексні роботи;

підприємства сфери послуг та виконання робіт, де специфіка діяльності часто не корелює із стандартними кодами товарів;

сільськогосподарські товаровиробники, для яких характерна сезонність діяльності та широкий спектр операцій із продукцією і ресурсами.

Таблиця даних та правила подання

Таблиця даних платника податку — це зведена інформація, що подається платником до контролюючого органу. Вона містить відомості про коди видів економічної діяльності платника (згідно з КВЕД), коди товарів згідно з УКТЗЕД та коди послуг згідно з Державним класифікатором (ДКПП). Ці коди стосуються товарів та послуг, що постачаються, придбаваються платником або ввозяться ним на митну територію України.

Таблиця даних є дієвим механізмом підтвердження реальності здійснення операцій. Правильне заповнення кодів КВЕД та УКТЗЕД дозволяє системі моніторингу (СМКОР) автоматично пропускати податкові накладні, уникаючи їх зупинення.

Подання Таблиці даних платника податку має низку процедурних особливостей, недотримання яких може стати підставою для відмови у її врахуванні контролюючим органом.

Зокрема, таблиця обов’язково подається разом із поясненням, у якому платник податків зазначає види своєї господарської діяльності з посиланням на відповідну податкову та іншу звітність.

Щоб податкова служба врахувала документ, пояснення має бути змістовним та логічно обґрунтованим.

Обов’язкові елементи, які мають бути відображені у документі:

актуальна інформація про підприємство,

суть діяльності, обґрунтування,

чому використання Таблиці даних є необхідним для бізнес-моделі,

ресурсна база: трудові та матеріальні активи

кількість задіяних працівників (дані мають збігатися з Податковим розрахунком сум доходу/ЄСВ).

перелік основних засобів, транспорту, складських приміщень чи земельних угідь,

наявні ліцензії, допуски та інші дозвільні документи, що дозволяють здійснювати діяльність.

Пояснення обов'язково має містити посилання на подану податкову та фінансову звітність платника, що підтверджує легітимність та масштаб діяльності.

Документ подається виключно в електронній формі за допомогою технічних засобів електронних комунікацій. Якщо підприємство здійснює кілька видів діяльності, Таблицю даних платника ПДВ дозволяється подавати окремо щодо кожного з них.

Водночас на коди товарів чи послуг, які вже містяться у врахованій таблиці платника, повторне подання документа не здійснюється. Для детальнішого розкриття змісту господарських операцій платник також може надати копії документів, що підтверджують специфіку його діяльності.

Головні причини неврахування Таблиці

Навіть ідеально заповнена Таблиця даних може отримати статус не враховано, якщо супровідні аргументи не переконають податкову комісію. Аналіз практики показує, що більшість відмов стаються через стандартні недогляди.

Комісія приймає негативне рішення у таких випадках відсутності пояснення, тобто при поданні Таблиці як окремого документа без детального опису діяльності автоматично веде до відмови.

Дефіцит інформації у поясненні також може стати причиною для неврахування. Тобто, якщо немає посилань на податкову та фінансову звітність, не розкрито суть господарських операцій (звідки товар, куди він йде і як виникає додана вартість).

Або, якщо встановлена ресурсна неспроможність: при відсутністі найманого персоналу для виконання робіт або при рівні зарплати працівників нижче законодавчого мінімуму.

Як це виглядає на практиці

Для кращого розуміння розглянемо ситуації, які викликають найбільше запитань у податківців:

Для агросектору: Сільгоспвиробник подає Таблицю на реалізацію врожаю, але в реєстрах ДПС відсутня інформація про земельні ділянки, техніку або персонал.

Нерелевантний кредит: Формування податкового кредиту за рахунок товарів, що не стосуються основної діяльності. Наприклад, будівельна компанія закуповує велику кількість оргтехніки або продуктів харчування, що ніяк не пов’язано з процесом будівництва.

Зарплатний маркер: Якщо середня зарплата на підприємстві нижча за мінімальну, це стає сигналом для податкової про можливу тіньову зайнятість або фіктивність.

Практичні поради

Для успішного врахування Таблиці даних платник має забезпечити цілісність своєї податкової історії. ДПС звертає особливу увагу на такі фактори, як наявність посилань на податкову та фінансову звітність, позитивна динаміка сплати податкових зобов’язань та відсутність співпраці з ризиковими контрагентами та відсутність у санкційних списках.

Система все ще залишається вразливою до формальних помилок. Хоча дорожні карти покликані їх усунути, процедура розгляду копій документів комісіями проводиться виключно за матеріалами, наданими платником, без можливості дозапиту інформації. Це вимагає від бізнесу ідеальної підготовки пакету документів з першого разу.

