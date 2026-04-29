  1. Законодательство

Рада исключает факторинг из Гражданского кодекса: новые правила для бизнеса

11:47, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ будет регулировать предоставление факторинговых услуг специализированным законом в соответствии с международными практиками, что позволит бизнесу быстрее получать финансирование.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 29 апреля приняла законопроект № 12307, который предусматривает совершенствование регулирования факторинга и его исключение из Гражданского кодекса Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

За проголосовали 248 народных депутатов.

Документ будет регулировать предоставление факторинговых услуг специализированным законом в соответствии с международными практиками, что позволит бизнесу быстрее получать финансирование.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», комитет по вопросам правовой политики рассмотрел законопроект о регулировании отношений в сфере факторинга № 12307 и рекомендовал парламенту принять инициативу за основу и в целом с учетом предложения комитета.

Документом предусмотрено исключение положений о регулировании факторинга из Гражданского кодекса Украины в связи с принятием Верховной Радой Украины Закона Украины «О факторинге», а также согласование отдельных положений Гражданского кодекса Украины с этим Законом.

Закон «О факторинге» был принят 3 июня 2025 года. С целью избежания возможного конфликта норм из-за одновременного регулирования правоотношений факторинга различными законодательными актами в Верховную Раду был подан законопроект № 12307.

После подписания закон вступит в силу и будет введен в действие 30 июля 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины законопроект гражданский кодекс

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]