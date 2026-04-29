Рада исключает факторинг из Гражданского кодекса: новые правила для бизнеса

Верховная Рада 29 апреля приняла законопроект № 12307, который предусматривает совершенствование регулирования факторинга и его исключение из Гражданского кодекса Украины.

За проголосовали 248 народных депутатов.

Документ будет регулировать предоставление факторинговых услуг специализированным законом в соответствии с международными практиками, что позволит бизнесу быстрее получать финансирование.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», комитет по вопросам правовой политики рассмотрел законопроект о регулировании отношений в сфере факторинга № 12307 и рекомендовал парламенту принять инициативу за основу и в целом с учетом предложения комитета.

Документом предусмотрено исключение положений о регулировании факторинга из Гражданского кодекса Украины в связи с принятием Верховной Радой Украины Закона Украины «О факторинге», а также согласование отдельных положений Гражданского кодекса Украины с этим Законом.

Закон «О факторинге» был принят 3 июня 2025 года. С целью избежания возможного конфликта норм из-за одновременного регулирования правоотношений факторинга различными законодательными актами в Верховную Раду был подан законопроект № 12307.

После подписания закон вступит в силу и будет введен в действие 30 июля 2026 года.

