  1. Законодавство

Рада виключає факторинг із Цивільного кодексу: нові правила для бізнесу

11:47, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 29 квітня прийняла законопроєкт № 12307, який передбачає вдосконалення регулювання факторингу та його виключення з Цивільного кодексу України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За проголосували 248 народних депутатів.

Документ регулюватиме надання факторингових послуг спеціалізованим законом відповідно до міжнародних практик, що дозволить бізнесу швидше отримувати фінансування.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», комітет з питань правової політики розглянув законопроєкт щодо регулювання відносин у сфері факторингу № 12307 та рекомендував парламенту прийняти ініціативу за основу та в цілому з урахуванням пропозиції комітету.

Документом передбачено виключення положень щодо регулювання факторингу з Цивільного кодексу України у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про факторинг», а також узгодження окремих положень Цивільного кодексу України із цим Законом.

Закон «Про факторинг» було прийнято 3 червня 2025 року. З метою уникнення можливого конфлікту норм через одночасне регулювання правовідносин факторингу різними законодавчими актами до Верховної Ради було подано законопроєкт № 12307.

Після того, як закон підпишуть, він набере чинності та буде введений у дію 30 липня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект цивільний кодекс

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]