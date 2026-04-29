Рада виключає факторинг із Цивільного кодексу: нові правила для бізнесу

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 29 квітня прийняла законопроєкт № 12307, який передбачає вдосконалення регулювання факторингу та його виключення з Цивільного кодексу України.

За проголосували 248 народних депутатів.

Документ регулюватиме надання факторингових послуг спеціалізованим законом відповідно до міжнародних практик, що дозволить бізнесу швидше отримувати фінансування.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», комітет з питань правової політики розглянув законопроєкт щодо регулювання відносин у сфері факторингу № 12307 та рекомендував парламенту прийняти ініціативу за основу та в цілому з урахуванням пропозиції комітету.

Документом передбачено виключення положень щодо регулювання факторингу з Цивільного кодексу України у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про факторинг», а також узгодження окремих положень Цивільного кодексу України із цим Законом.

Закон «Про факторинг» було прийнято 3 червня 2025 року. З метою уникнення можливого конфлікту норм через одночасне регулювання правовідносин факторингу різними законодавчими актами до Верховної Ради було подано законопроєкт № 12307.

Після того, як закон підпишуть, він набере чинності та буде введений у дію 30 липня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.