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Где искать семейного врача, если нужна декларация: в НСЗУ ответили

22:40, 16 ноября 2023
При смене семейного врача не нужно разрывать декларацию с предыдущим – она аннулируется автоматически.
Где искать семейного врача, если нужна декларация: в НСЗУ ответили
Изображение: freepik.com
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В Национальной службе здоровья Украины пояснили, где искать семейного врача, если нужна декларация.

Так, там пишут, что найти специалиста можно онлайн. На сайте НСЗУ есть дашборд «Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи».

«Там увидите список медицинских учреждений, которые заключают декларации с пациентами. А также список врачей и количество заключенных деклараций», – говорят в Нацслужбе здоровья.

При смене семейного врача не нужно разрывать декларацию с предыдущим – она аннулируется автоматически.

Как пользоваться дашбордом:

  • Чтобы найти медучреждение, в поле фильтров выберите область, населенный пункт и форму собственности заведения. В результате увидите адреса и телефоны заведений.
  • В поле фильтров выберите специализацию врача (семейный, педиатр, терапевт) или впишите фамилию и имя специалиста, которого вы ищете. Отразятся врачи, количество заключенных деклараций и их лимит.
  • Если врач не набрал лимит, то он не имеет права отказать в заключении декларации. Если лимит достигнут, он самостоятельно решает, брать ли больше пациентов.

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