Имеет ли право работник самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты: объяснение

В Гоструда пояснили, что выплата заработной платы может производиться через учреждения банков по личному письменному согласию работника, в котором работник указывает название банка.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, вправе ли работник самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты.

Отмечается, что выплата заработной платы может производиться через учреждения банков, почтовыми переводами на указанный работниками счет (адрес) с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя по личному письменному согласию работника, в котором работник отмечает название банка.

При отсутствии такого согласия работодатель должен обеспечить выплату заработной платы работнику по месту работы.

Ранее мы писали, можно ли несвоевременно выплатить зарплату через форс-мажор.

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