Чи має право працівник самостійно обрати банк для отримання зарплати: пояснення

У Держпраці пояснили, що виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків за особистою письмовою згодою працівника, в якій працівник зазначає назву банку.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, чи має право працівник самостійно обрати банк для отримання зарплати.

Зазначається, що виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний працівниками рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця за особистою письмовою згодою працівника, в якій працівник зазначає назву банку.

У разі відсутності такої згоди роботодавець має забезпечити виплату заробітної плати працівнику за місцем роботи.

Раніше ми писали, чи можна несвоєчасно виплатити зарплату через форс-мажор.

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