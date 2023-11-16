У Києві облаштовують пішохідні переходи на розі вулиць Лобановського та Брожка

Комунальники розпочали облаштування регульованих пішохідних переходів на перехресті двох вулиць.

Зображення: freepik.com

У Києві розпочали облаштування регульованих пішохідних переходів на перехресті вулиць Валерія Лобановського та Володимира Брожка.

Про це пишуть у КМДА.

Комунальники планують понизити бордюрний камінь, влаштувати тактильну плитку, встановити пішохідні світлофори тощо.

У КМДА розповіли, що для створення безбар’єрного, комфортного та безпечного пішохідного простору, доступного для всіх, фахівці постійно працюють над збільшенням кількості регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів.

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