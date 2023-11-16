Данія передала Україні партію морських безпілотників для створення морських карт

Морські безпілотники SeaBat від Данії допоможуть військовим морякам отримати дані про морське дно та оточуюче середовище.

Джерело фото: armyinform

Унікальні морські безпілотники SeaBat передала Україні Данія у рамках міжнародної технічної допомоги з метою підвищення важливості та ефективності діяльності військових моряків. Про це повідомив начальник гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України Роман Гончаренко, пише АрміяInform.

За словами Гончаренка, основне завдання безпілотників – збирати точні дані про морське дно та оточуюче середовище. Отримані дані обробляються та використовуються для створення та актуалізації морських карт і планшетів, які допомагають забезпечити безпечну навігацію у водних районах.

«Отримана батиметрична інформація дає змогу знати глибини дна зі щільністю через кожен сантиметр. Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, обрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден», – пояснив начальник гідрографічної служби ВМС.

За його словами, багатопроменевий ехолот дозволяє отримати інформацію від 1024 променів, що фактично дозволяє військовим морякам отримати деталізований рельєф дна.

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