Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

З'їзд науковців з першого разу не обрав члена ВРП, - буде другий тур з двома фіналістами

До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

Верховна Рада готується схвалити закон про право громадян на цивільну вогнепальну зброю

Громадянам пропонують надати право на короткоствольну зброю.

  1. В Україні

Данія передала Україні партію морських безпілотників для створення морських карт

21:32, 16 листопада 2023
Морські безпілотники SeaBat від Данії допоможуть військовим морякам отримати дані про морське дно та оточуюче середовище.
Данія передала Україні партію морських безпілотників для створення морських карт
Джерело фото: armyinform
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Унікальні морські безпілотники SeaBat передала Україні Данія у рамках міжнародної технічної допомоги з метою підвищення важливості та ефективності діяльності військових моряків. Про це повідомив начальник гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України Роман Гончаренко, пише АрміяInform.

За словами Гончаренка, основне завдання безпілотників – збирати точні дані про морське дно та оточуюче середовище. Отримані дані обробляються та використовуються для створення та актуалізації морських карт і планшетів, які допомагають забезпечити безпечну навігацію у водних районах.

«Отримана батиметрична інформація дає змогу знати глибини дна зі щільністю через кожен сантиметр. Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, обрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден», – пояснив начальник гідрографічної служби ВМС.

За його словами, багатопроменевий ехолот дозволяє отримати інформацію від 1024 променів, що фактично дозволяє військовим морякам отримати деталізований рельєф дна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: redaktor.sudua@gmail.com

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Клименко
    Оксана Клименко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олена Кондратюк
    Олена Кондратюк
    заступник голови Верховної Ради України
  • Олена Горбань
    Олена Горбань
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Лариса Бабайлова
    Лариса Бабайлова
    суддя Деснянського районного суду міста Києва