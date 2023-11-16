Дания передала Украине партию морских беспилотников для создания морских карт

Морские беспилотники SeaBat от Дании помогут военным морякам получить данные о морском дне и окружающей среде.

Источник фото: armyinform

Уникальные морские беспилотники SeaBat передала Украине Дания в рамках международной технической помощи с целью повышения важности и эффективности деятельности военных моряков. Об этом сообщил начальник гидрографической службы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Роман Гончаренко, пишет АрмияInform.

По словам Гончаренко, основная задача беспилотников - собирать точные данные о морском дне и окружающей среде. Полученные данные обрабатываются и используются для создания и актуализации морских карт и планшетов, которые помогают обеспечить безопасную навигацию в водных районах.

"Полученная батиметрическая информация позволяет знать глубины дна с плотностью через каждый сантиметр. Соответственно, мы можем знать имеющиеся подводные препятствия, выбрать правильные места стоянки наших плавсредств, варианты прохода, маршруты переходов судов", - пояснил начальник гидрографической службы ВМС.

По его словам, многолучевой эхолот позволяет получить информацию от 1024 лучей, что фактически позволяет военным морякам получить детализированный рельеф дна.

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