Безопасность детей во время учебы: полиция опубликовала новые алгоритмы и порядок действий

Очень важно, особенно в период войны создавать образовательную среду для безопасного обучения детей в учебных заведениях.
Недавно вступил в силу приказ МВД Украины и Министерства образования и науки Украины о Порядке раннего предупреждения и эвакуации участников образовательного процесса в случае нападения или риска нападения на заведение образования.
В частности, внедряется:
- соответствующий алгоритм и порядок действий учредителей, руководителей и работников заведений образования, полицейских и спасателей;
- команда реагирования заведения образования, которая создается ее руководителем и уполномочена на осуществление мероприятий по созданию безопасной среды;
- специальные сигналы оповещения;
- паспорт безопасности заведения образования.
Ниже можно ознакомиться с основными положениями и алгоритмом действий в случае опасности.
Приложения презентации по ссылке на сайте – здесь.
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