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Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

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До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

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На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

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Безпека дітей під час навчання: поліція опублікувала нові алгоритми та порядок дій

22:00, 16 листопада 2023
Впроваджується відповідний алгоритм і порядок дій засновників, керівників та працівників закладів освіти, поліцейських та рятувальників.
Безпека дітей під час навчання: поліція опублікувала нові алгоритми та порядок дій
Зображення: freepik.com
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Дуже важливо, особливо у період війни створювати освітнє середовище для безпечного навчання дітей у закладах освіти.

Нещодавно набрав чинності наказ МВС України та Міністерства освіти і науки України щодо Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти.

Зокрема, впроваджується:

  • відповідний алгоритм і порядок дій засновників, керівників та працівників закладів освіти, поліцейських та рятувальників;
  • команда реагування закладу освіти, яка створюється її керівником та уповноважена на здійснення заходів щодо створення безпечного середовища;
  • спеціальні сигнали оповіщення;
  • паспорт безпеки закладу освіту.

Нижче можна ознайомитись з основними положеннями та алгоритмом дій у разі небезпеки.

Додатки презентації за посиланням на сайті – тут.

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