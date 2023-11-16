Безпека дітей під час навчання: поліція опублікувала нові алгоритми та порядок дій

Впроваджується відповідний алгоритм і порядок дій засновників, керівників та працівників закладів освіти, поліцейських та рятувальників.

Зображення: freepik.com

Дуже важливо, особливо у період війни створювати освітнє середовище для безпечного навчання дітей у закладах освіти.

Нещодавно набрав чинності наказ МВС України та Міністерства освіти і науки України щодо Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти.

Зокрема, впроваджується:

відповідний алгоритм і порядок дій засновників, керівників та працівників закладів освіти, поліцейських та рятувальників;

команда реагування закладу освіти, яка створюється її керівником та уповноважена на здійснення заходів щодо створення безпечного середовища;

спеціальні сигнали оповіщення;

паспорт безпеки закладу освіту.

Нижче можна ознайомитись з основними положеннями та алгоритмом дій у разі небезпеки.

Додатки презентації за посиланням на сайті – тут.

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