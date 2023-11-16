В Киеве обустраивают пешеходные переходы на углу улиц Лобановского и Брожка

В Киеве начали обустройство регулируемых пешеходных переходов на перекрестке улиц Валерия Лобановского и Владимира Брожко.
Об этом пишут в КГГА.
Коммунальщики планируют снизить бордюрный камень, устроить тактильную плитку, установить пешеходные светофоры и т.д.
В КГГА рассказали, что для создания безбарьерного, комфортного и безопасного пешеходного пространства, доступного для всех, специалисты постоянно работают над увеличением количества регулируемых и инженерно-оборудованных наземных пешеходных переходов.
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