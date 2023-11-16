Де шукати сімейного лікаря, якщо потрібна декларація: у НСЗУ відповіли

При зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім – вона анулюється автоматично.

Зображення: freepik.com

У Національній службі здоров'я України пояснили, де шукати сімейного лікаря, якщо потрібна декларація.

Так, там пишуть, що знайти фахівця можна онлайн. На сайті НСЗУ є дашборд «Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги».

«Там побачите перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами. А також список лікарів і кількість укладених декларацій», - кажуть у Нацслужбі здоров'я.

При зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім – вона анулюється автоматично.

Як користуватися дашбордом:

Щоб знайти медзаклад, у полі фільтрів оберіть область, населений пункт і форму власності закладу. В результаті побачите адреси й телефони закладів.

У полі фільтрів оберіть спеціалізацію лікаря (сімейний, педіатр, терапевт) або впишіть прізвище та ім’я фахівця, якого шукаєте. Відобразяться лікарі, кількість укладених декларацій та їх ліміт.

Якщо лікар не набрав ліміт, то не має права відмовити в укладенні декларації. Якщо ліміт досягнутий, то він самостійно вирішує, чи брати більше пацієнтів.

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