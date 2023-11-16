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Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

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  1. Суспільство

Де шукати сімейного лікаря, якщо потрібна декларація: у НСЗУ відповіли

22:40, 16 листопада 2023
При зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім – вона анулюється автоматично.
Де шукати сімейного лікаря, якщо потрібна декларація: у НСЗУ відповіли
Зображення: freepik.com
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У Національній службі здоров'я України пояснили, де шукати сімейного лікаря, якщо потрібна декларація.

Так, там пишуть, що знайти фахівця можна онлайн. На сайті НСЗУ є дашборд «Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги».

«Там побачите перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами. А також список лікарів і кількість укладених декларацій», - кажуть у Нацслужбі здоров'я.

При зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім – вона анулюється автоматично.

Як користуватися дашбордом:

  • Щоб знайти медзаклад, у полі фільтрів оберіть область, населений пункт і форму власності закладу. В результаті побачите адреси й телефони закладів.
  • У полі фільтрів оберіть спеціалізацію лікаря (сімейний, педіатр, терапевт) або впишіть прізвище та ім’я фахівця, якого шукаєте. Відобразяться лікарі, кількість укладених декларацій та їх ліміт.
  • Якщо лікар не набрав ліміт, то не має права відмовити в укладенні декларації. Якщо ліміт досягнутий, то він самостійно вирішує, чи брати більше пацієнтів.

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