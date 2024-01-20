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  1. Общество

Назначение пенсии по возрасту в 2024 году: что необходимо знать

07:39, 20 января 2024
Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет.
Назначение пенсии по возрасту в 2024 году: что необходимо знать
Фото: vecherniy.kharkov.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило особенности назначения пенсии по возрасту в 2024 году. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, общие условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году будет составить 35 лет.

Право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют лица, которым исполнилось:

60 лет - при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет - при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет - при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, регистрации или пребывания.

 Основные документы, которые необходимо предоставить:

- паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

- документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

- Справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

- Фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

- свидетельство о браке в случае смены фамилии;

- другие документы.

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была предоставлена для оцифровки трудовая книжка, другие документы о стаже) пенсия по возрасту после достижения 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически (без обращения лица).

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