Призначення пенсії за віком у 2024 році: що необхідно знати

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років.

Фото: vecherniy.kharkov.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало особливості призначення пенсії за віком у 2024 році. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, загальні умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Право на пенсію за віком у 2024 році мають особи, яким виповнилося:

60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 років — за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Основні документи, які необхідно подати:

—паспорт громадянина України (або ID-картка);

— реєстраційний номер облікової картки платника податків;

— документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та ін.);

— довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

— реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

— фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

— свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

— інші документи.

Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж) пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично (без звернення особи).

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