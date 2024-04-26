Дождь и заморозки: какой будет погода в Украине на выходных

В западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы ожидают заморозки.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, какой следует ожидать погоду в стране на выходные 27-28 апреля.

Отмечается, что в ближайшую ночь в большинстве центральных, Черниговской, Сумской областях кратковременные дожди, местами грозы, в восточных и Запорожской областях местами небольшие дожди, на остальной территории, днем в Украине без осадков; температура в юго-восточной части ночью 11-16°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 5-10°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 1-6° тепла (на поверхности грунта заморозки 0-3°), днем 15-20° тепла.

28-29 апреля преимущественно без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 4-9 ° тепла, в южной части и восточных областях 8-14 °, днем в Украине 18-24 °.

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