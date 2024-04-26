Дощ та заморозки: якою буде погода в Україні на вихідні

У західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікують заморозки.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, якою слід очікувати погоду в країні на вихідні 27-28 квітня.

Зазначається, що найближчої ночі у більшості центральних, Чернігівській, Сумській областях короткочасні дощі, місцями грози, у східних та Запорізькій областях місцями невеликі дощі, на решті території, вдень в Україні без опадів; температура у південно-східній частині вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 5-10°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 15-20° тепла.

28-29 квітня переважно без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 4-9° тепла, у південній частині та східних областях 8-14°, вдень в Україні 18-24°.

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