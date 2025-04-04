4 апреля – какой сегодня праздник и главные события

4 апреля в Украине отмечают День Службы судебной охраны.

Фото: ki.arbitr.gov.ua

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В пятницу, 4 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

4 апреля в Украине отмечают День Службы судебной охраны.

Служба судебной охраны – государственный орган в системе правосудия Украины для обеспечения охраны и поддержания общественного порядка в судах. Созданный 4 апреля 2019 как правоохранительный орган перебрав на себя задачи, обязанности и функции ликвидированного 7.11.2015 спецподразделения судебной милиции Грифон (спецподразделение) и на их выполнение наделена полномочиями и правом согласно (ст. 162 Закона Украины «О судоустройстве и статусе»).

4 апреля в Украине и мире празднуют Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Этот день был введен ООН в 2005 г. с целью привлечь внимание к опасности мин, остающихся в земле после вооруженных конфликтов, и важности их нейтрализации.

Также 4 апреля Всемирный день моркови. Целью праздника является повышение осознанности о здоровье, которое можно поддержать благодаря употреблению моркови, а также пропаганде здорового питания.

4 апреля празднуют Международный день бродячих животных. Этот праздник отмечает важность помощи беспризорным котам, собакам и другим животным, которые вынуждены жить на улице, часто из-за человеческого равнодушия или неосторожности. Беспризорные животные сталкиваются с многочисленными трудностями: отсутствие пищи, медицинской помощи, тепла и безопасности. Они могут страдать от болезней, травм и даже насилия. Международный день бродячих животных нацелен на повышение осознанности об этих проблемах и поощрения ответственности, включающей стерилизацию, кастрацию и поддержку приютов для животных.

Также 4 апреля День создания НАТО. Именно в этот день 1949 года 12 стран — США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Исландия, Норвегия и Португалия — подписали соглашение, которое положило начало военному союзу, призванному обеспечить коллективную безопасность и стабильность в Западном мире. НАТО было создано в ответ на растущие угрозы после Второй мировой войны, в частности из-за агрессивной политики Советского Союза. Основной целью Альянса стала коллективная оборона, то есть защита каждого члена союза в случае нападения на него. Это означало, что нападение на одну страну считается нападением на всех.

А еще 4 апреля День веб-мастера. Это профессиональный праздник программистов, дизайнеров, SEO-специалистов и всех, кто обеспечивает стабильную работу веб-ресурсов. Дата выбрана неслучайно — код ошибки 404 (Not Found) знаком каждому, кто работает с сайтами, поэтому 4.04 стало символическим днем для веб-мастеров. Это своеобразная шутка, которая переросла в ежегодную традицию.

Какой сегодня церковный праздник

4 апреля, в православном календаре день памяти преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи. Иосиф родился примерно в 810 году в Сицилии. Его юность пришлась на сложные времена: остров атаковали арабы, поэтому семья вынуждена была бежать к Фессалонике. Здесь он и стал монахом.

Юрий (Георгий) жил в X веке. Родился в богатой семье, но оставил все и пошел в горы Малеи (Пелопоннес, Греция), чтобы посвятить жизнь молитве.

Календарь важных событий за 4 апреля

1103 год — киевский князь Владимир Мономах разгромил половцев;

1460 год — в Швейцарии был основан Базельский университет, старейший в стране;

1768 год — Филипп Эстли открыл первый современный цирк для демонстрации трюков верховой езды в Лондоне;

1785 год — английский изобретатель Эдмунд Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом;

1794 год — во время Польского восстания состоялась битва под Рацлавицами, в которой польские повстанцы под командованием Тадеуша Костюшко одержали победу над русским войском под руководством Денисова и Тормасова;

1881 год — Лос-Анджелес стал городом;

1887 год — в Лондоне началась Первая Колониальная конференция;

1900 год — у греческого острова Антикитера водолазы обнаружили Антикитерский механизм — древний прибор для вычисления движения небесных тел;

1932 год — американский биохимик Чарлз Глен Кинг из университета Питтсбурга впервые выделил витамин C, хотя это открытие также приписывают Альберту Сент-Дьорде;

1949 год — в Вашингтоне представители 12 стран подписали Североатлантический пакт, что стало основой создания НАТО;

1960 год — на 32-й церемонии вручения «Оскаров» фильм «Бен-Гур» получил 11 наград, достижение, которое позже повторил «Титаник»;

1964 год — песни группы «Битлз» заняли все 5 первых позиций в хит-параде Billboard, достижение, которое не повторил ни один другой исполнитель;

1969 год — врачи Техасского института сердца в Хьюстоне провели первую клиническую имплантацию искусственного сердца;

1973 год — в Нью-Йорке открыли Всемирный торговый центр, спроектированный японским архитектором Минора Ямасаки. Комплекс был разрушен во время терактов 11 сентября 2001;

1975 год — Билл Гейтс и Пол Аллен основали компанию Microsoft;

1983 год — совершен первый полет американского космического шаттла «Челленджер»;

1998 год — на шахте имени Скочинского в Донецке произошел взрыв, в результате которого погибли 63 шахтера;

2004 год — украинский язык официально активировали в интерфейсе украинской Википедии;

2007 год — в Киеве торжественно открыли небоскреб «БЦ Парус»;

2023 год — Финляндия стала членом НАТО.

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