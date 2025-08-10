Практика судов
Украинцам объяснили, когда базовое социальное пособие могут не назначить или прекратить выплаты

19:45, 10 августа 2025
Выплата базового социального пособия прекращается в ряде случаев.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, что базовое социальное пособие не назначается по ряду причин, указанных в постановлении Кабинета Министров Украины от 25.03.2025 № 371 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базового социального пособия», а именно:

– в составе семьи на начало периода, за который учитываются доходы, есть трудоспособные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые не работали, не проходили военную службу, не занимались предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью, не обучались по дневной или дуальной форме получения образования, не зарегистрированы в центре занятости как безработные или не стоят на учете как ищущие работу суммарно более трех месяцев в течение периода, за который учитываются доходы (кроме исключений, указанных в Порядке, утвержденном постановлением);

– лица, входящие в состав семьи, в течение 12 месяцев до месяца обращения за БСП или во время ее получения совершили операцию на сумму, превышающую 100 тыс. грн;

– члены семьи в течение 12 месяцев до обращения покупали валюту или банковские металлы на общую сумму, которая на дату проведения операции превышает 100 тыс. грн, либо имеют на вкладном (депозитном) банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. грн;

– на дату обращения в собственности семьи есть вторая квартира/дом (кроме тех, что расположены на территориях возможных или активных боевых действий, либо временно оккупированных рф);

– на дату обращения в собственности семьи есть более одного автомобиля, транспортного средства, подлежащего государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа), а также другие факторы, предусмотренные Порядком.

Когда прекращается выплата БСП 

- По заявлению уполномоченного представителя семьи; в случае смерти уполномоченного представителя семьи; если назначено базовое социальное пособие одному из членов семьи или семье — государственное социальное пособие малообеспеченным семьям; пособие на детей одиноким матерям; пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях; временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно.

- Пособие также не выплачивается, если уполномоченным представителем семьи / членами семьи поданы недостоверные сведения или скрыта информация, влияющая на установление права на получение БСП и определение ее размера, а также в случае подтверждения рекомендации Минфина по результатам проведенной дополнительной проверки информации, содержащей несоответствия.

Пенсионный фонд

