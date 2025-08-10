Практика судів
Українцям пояснили, коли базову соціальну допомогу можуть не призначити або зупинити виплати

19:45, 10 серпня 2025
Виплата базової соціальної допомоги припиняється у низці випадків.
Українцям пояснили, коли базову соціальну допомогу можуть не призначити або зупинити виплати
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, що базова соціальна допомога не призначається через низку причин, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 25.03.2025 № 371 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги», як-то:

– у складі сім’ї станом на початок періоду, за який враховуються доходи, є працездатні особи віком від 18 до 60 років, що не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи незалежної професійної діяльності, не навчалися за денною або дуальною формою здобуття освіти, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні або не обліковані як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім винятків, зазначених у Порядку, затвердженому постановою);

– особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед місяцем звернення за БСД або під час її отримання здійснили операцію на суму, яка перевищує 100 тис. грн;

– члени сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням купували валюту або банківські метали на загальну суму, яка на дату проведення операції перевищує 100 тис. грн,  мають на вкладному (депозитному) банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн;

– на дату звернення у власності сім’ї є друга квартира/будинок (окрім тих, що розташовані на територіях можливих або активних бойових дій, або тимчасово окупованих рф);

– на дату звернення у власності сім’ї є більше, ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда та причепа) та інші чинники, передбачені Порядком.

Коли припиняється виплата БСД

- За заявою уповноваженого представника сім’ї; у разі смерті уповноваженого представника сім’ї; якщо призначено базову соціальну допомогу одному з членів сім’ї або сім’ї — державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; допомогу на дітей одиноким матерям; допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

- Допомога також не виплачується, якщо уповноваженим представником сім’ї / членами сім’ї подано недостовірні відомості чи приховано відомості, які впливають на встановлення права на отримання БСД та визначення її розміру, та у разі підтвердження рекомендації Мінфіну за результатами проведеної додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності.

Пенсійний фонд

