Пользователи жалуются на масштабный сбой Google – завис YouTube и не работает Gmail

4 сентября в мире зафиксированы глобальные проблемы в работе сервисов Google.
По данным ресурса Downdetector, пользователи массово жалуются на неполадки с YouTube, Gmail, Google Meet и другими продуктами компании.
Сбой затронул пользователей в разных странах.
Больше всего проблем зафиксировано в работе Google Maps — 39% всех обращений.
В то же время 32% жалоб касаются Google Search, а 29% неполадок отмечено в Google Drive.
Причины сбоя пока не уточняются, а представители Google официальных комментариев не предоставили.