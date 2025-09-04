Пользователи жалуются на масштабный сбой Google – завис YouTube и не работает Gmail

4 сентября в мире зафиксированы глобальные проблемы в работе сервисов Google.

По данным ресурса Downdetector, пользователи массово жалуются на неполадки с YouTube, Gmail, Google Meet и другими продуктами компании.

Сбой затронул пользователей в разных странах.

Больше всего проблем зафиксировано в работе Google Maps — 39% всех обращений.

В то же время 32% жалоб касаются Google Search, а 29% неполадок отмечено в Google Drive.

Причины сбоя пока не уточняются, а представители Google официальных комментариев не предоставили.