Користувачі скаржаться на масштабний збій Google — завис YouTube і не працює Gmail

4 вересня у світі зафіксовано глобальні проблеми в роботі сервісів Google.
За даними ресурсу Downdetector, користувачі масово скаржаться на неполадки з YouTube, Gmail, Google Meet та іншими продуктами компанії.
Збій торкнувся користувачів у різних країнах.
Найбільше проблем користувачі повідомляють із Google Maps – 39% від усіх звернень.
Водночас 32% скарг стосуються Google Search, а 29% проблем зафіксовано у Google Drive.
Причини збою поки що не уточнюються, а представники Google офіційних коментарів не надали.
