Користувачі скаржаться на масштабний збій Google — завис YouTube і не працює Gmail

4 вересня у світі зафіксовано глобальні проблеми в роботі сервісів Google.

За даними ресурсу Downdetector, користувачі масово скаржаться на неполадки з YouTube, Gmail, Google Meet та іншими продуктами компанії.

Збій торкнувся користувачів у різних країнах.

Найбільше проблем користувачі повідомляють із Google Maps – 39% від усіх звернень.

Водночас 32% скарг стосуються Google Search, а 29% проблем зафіксовано у Google Drive.

Причини збою поки що не уточнюються, а представники Google офіційних коментарів не надали.

