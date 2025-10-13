Практика судов
13 октября – какой сегодня праздник и главные события

09:08, 13 октября 2025
13 октября отмечают День уменьшения риска катастроф.
13 октября – какой сегодня праздник и главные события
Фото: depositphotos
13 октября мир отмечает Международный день уменьшения риска природных катастроф, День распространения информации о метастатическом раке молочной железы, Международный день простого языка, Всемирный день борьбы с тромбозом, Международный день неудачников, День без бюстгальтера и Международный день скептиков.

Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники.

Юбилеи выдающихся личностей:

  • 200 лет со дня рождения Чарльза Фредерика Уорта (1825–1895), французского модельера, основателя дома моды House of Worth.
  • 145 лет со дня рождения Василия Онуфрьевича Кудрика (1880–1963), украинского писателя, журналиста, священника, общественного деятеля (Канада).
  • 140 лет со дня рождения Романа Михайловича Волкова (1885–1959), украинского литературоведа, искусствоведа, фольклориста.
  • 110 лет со дня рождения Андрея Федоровича Евенко (1915–1991), украинского актера, диктора.
  • 100 лет со дня рождения Маргарет Гилды Тэтчер (1925–2013), британской политической деятельницы.

Исторические события этого дня:

  • 1927 — По инициативе Международной организации труда основана Международная ассоциация социального обеспечения.
  • 1943 — Королевство Италия объявило войну Третьему Рейху.
  • 1947 — ЦК КП(б)У принял решение о создании семи специальных оперативных групп НКВД для ликвидации руководителей «бандитских группировок» Украинской ССР, членов Центрального и краевого проводов ОУН.
  • 1948 — Совет министров СССР принял постановление о выселении семей «бандитских и националистических элементов».
  • 1948 — Завершено строительство газопровода Дашава–Киев.
  • 1957 — В СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли. В 1967 году Международная федерация астронавтики объявила эту дату Днем начала космической эры человечества.
  • 1987 — В Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.
  • 1992 — Леонид Кучма утвержден в должности премьер-министра Украины.
  • 1996 — В Крыму создан Южноукраинский экономический союз.
  • 1998 — НАТО выдвинуло Союзной республике Югославия ультиматум с требованием вывести войска из Косово.

ГЭСС будет рассматривать факты использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира» – Кабмин внес изменения в положение

Также правительство предусмотрело порядок обжалования актов ГЭСС.

Кабмин сможет включать и исключать из списка страны, с которыми украинцам разрешено иметь множественное гражданство – в зависимости от уровня поддержки Украины

Легальность наличия множественного гражданства будет зависеть от списка государств, который Кабмин сможет менять – сегодня включить иностранное государство в свой перечень, а завтра – исключить его, если оно не поддерживает Украину.

В обвинительном акте указано другое количество квалифицирующих признаков, чем в уведомлении о подозрении – Верховный Суд объяснил, нарушает ли это право на защиту

Сторона обвинения в обвинительном акте указала меньшее количество квалифицирующих признаков, чем в уведомлении о подозрении.

Конституционный Суд остается без двух судей по квоте Верховной Рады – почему так произошло и что дальше

Парламент не смог назначить судей КСУ по своей квоте, однако, похоже, что другого выбора у народных депутатов не было.

Кабмин внес изменения в порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов

Правительство разрешило органам власти внести свои нормативно-правовые акты в Реестр «задним числом».

