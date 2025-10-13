13 октября – какой сегодня праздник и главные события

13 октября отмечают День уменьшения риска катастроф.

13 октября мир отмечает Международный день уменьшения риска природных катастроф, День распространения информации о метастатическом раке молочной железы, Международный день простого языка, Всемирный день борьбы с тромбозом, Международный день неудачников, День без бюстгальтера и Международный день скептиков.

Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники.

Юбилеи выдающихся личностей:

200 лет со дня рождения Чарльза Фредерика Уорта (1825–1895), французского модельера, основателя дома моды House of Worth.

145 лет со дня рождения Василия Онуфрьевича Кудрика (1880–1963), украинского писателя, журналиста, священника, общественного деятеля (Канада).

140 лет со дня рождения Романа Михайловича Волкова (1885–1959), украинского литературоведа, искусствоведа, фольклориста.

110 лет со дня рождения Андрея Федоровича Евенко (1915–1991), украинского актера, диктора.

100 лет со дня рождения Маргарет Гилды Тэтчер (1925–2013), британской политической деятельницы.

Исторические события этого дня:

1927 — По инициативе Международной организации труда основана Международная ассоциация социального обеспечения.

1943 — Королевство Италия объявило войну Третьему Рейху.

1947 — ЦК КП(б)У принял решение о создании семи специальных оперативных групп НКВД для ликвидации руководителей «бандитских группировок» Украинской ССР, членов Центрального и краевого проводов ОУН.

1948 — Совет министров СССР принял постановление о выселении семей «бандитских и националистических элементов».

1948 — Завершено строительство газопровода Дашава–Киев.

1957 — В СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли. В 1967 году Международная федерация астронавтики объявила эту дату Днем начала космической эры человечества.

1987 — В Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.

1992 — Леонид Кучма утвержден в должности премьер-министра Украины.

1996 — В Крыму создан Южноукраинский экономический союз.

1998 — НАТО выдвинуло Союзной республике Югославия ультиматум с требованием вывести войска из Косово.

