13 октября – какой сегодня праздник и главные события

09:08, 13 октября 2025
13 октября отмечают День уменьшения риска катастроф.
Фото: depositphotos
13 октября мир отмечает Международный день уменьшения риска природных катастроф, День распространения информации о метастатическом раке молочной железы, Международный день простого языка, Всемирный день борьбы с тромбозом, Международный день неудачников, День без бюстгальтера и Международный день скептиков.
Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники.
Юбилеи выдающихся личностей:
- 200 лет со дня рождения Чарльза Фредерика Уорта (1825–1895), французского модельера, основателя дома моды House of Worth.
- 145 лет со дня рождения Василия Онуфрьевича Кудрика (1880–1963), украинского писателя, журналиста, священника, общественного деятеля (Канада).
- 140 лет со дня рождения Романа Михайловича Волкова (1885–1959), украинского литературоведа, искусствоведа, фольклориста.
- 110 лет со дня рождения Андрея Федоровича Евенко (1915–1991), украинского актера, диктора.
- 100 лет со дня рождения Маргарет Гилды Тэтчер (1925–2013), британской политической деятельницы.
Исторические события этого дня:
- 1927 — По инициативе Международной организации труда основана Международная ассоциация социального обеспечения.
- 1943 — Королевство Италия объявило войну Третьему Рейху.
- 1947 — ЦК КП(б)У принял решение о создании семи специальных оперативных групп НКВД для ликвидации руководителей «бандитских группировок» Украинской ССР, членов Центрального и краевого проводов ОУН.
- 1948 — Совет министров СССР принял постановление о выселении семей «бандитских и националистических элементов».
- 1948 — Завершено строительство газопровода Дашава–Киев.
- 1957 — В СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли. В 1967 году Международная федерация астронавтики объявила эту дату Днем начала космической эры человечества.
- 1987 — В Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.
- 1992 — Леонид Кучма утвержден в должности премьер-министра Украины.
- 1996 — В Крыму создан Южноукраинский экономический союз.
- 1998 — НАТО выдвинуло Союзной республике Югославия ультиматум с требованием вывести войска из Косово.
