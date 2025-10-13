13 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

13 жовтня відзначають День зменшення ризику катастроф.

13 жовтня світ відзначає Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф, День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози, Міжнародний день простої мови, Всесвітній день боротьби з тромбозом, Міжнародний день невдах, День без бюстгальтера та Міжнародний день скептиків.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих мучеників Карпа, Папили і Агатоніки.

Ювілеї видатних осіб:

200 років від дня народження Чарльза Фредеріка Ворта (1825–1895), французького модельєра, засновника дому моди House of Worth.

145 років від дня народження Василя Онуфрійовича Кудрика (1880–1963), українського письменника, журналіста, священника, громадського діяча (Канада).

140 років від дня народження Романа Михайловича Волкова (1885–1959), українського літературознавця, мистецтвознавця, фольклориста.

110 років від дня народження Андрія Федоровича Євенка (1915–1991), українського актора, диктора.

100 років від дня народження Маргарет Гільди Тетчер (1925–2013), британської політичної діячки.

Історичні події цього дня:

1927 — За ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення.

1943 — Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху.

1947 — ЦК КП(б)У ухвалив рішення про створення семи спеціальних оперативних груп НКВД для ліквідації керівників «бандугруповань» Української РСР, членів Центрального і крайового проводів ОУН.

1948 — Рада міністрів СРСР прийняла постанову про виселення сімей «бандитських і націоналістичних елементів».

1948 — Завершено будівництво газопроводу Дашава–Київ.

1957 — У СРСР запущено перший у світі штучний супутник Землі. У 1967 році Міжнародна федерація астронавтики оголосила цю дату Днем початку космічної ери людства.

1987 — У Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів у військових цілях.

1992 — Леоніда Кучму затверджено на посаді прем’єр-міністра України.

1996 — У Криму створено Південноукраїнський економічний союз.

1998 — НАТО висунуло Союзній республіці Югославія ультиматум із вимогою вивести війська з Косово.

