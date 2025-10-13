13 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

09:08, 13 жовтня 2025
13 жовтня відзначають День зменшення ризику катастроф.
Фото: depositphotos
13 жовтня світ відзначає Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф, День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози, Міжнародний день простої мови, Всесвітній день боротьби з тромбозом, Міжнародний день невдах, День без бюстгальтера та Міжнародний день скептиків.
Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих мучеників Карпа, Папили і Агатоніки.
Ювілеї видатних осіб:
- 200 років від дня народження Чарльза Фредеріка Ворта (1825–1895), французького модельєра, засновника дому моди House of Worth.
- 145 років від дня народження Василя Онуфрійовича Кудрика (1880–1963), українського письменника, журналіста, священника, громадського діяча (Канада).
- 140 років від дня народження Романа Михайловича Волкова (1885–1959), українського літературознавця, мистецтвознавця, фольклориста.
- 110 років від дня народження Андрія Федоровича Євенка (1915–1991), українського актора, диктора.
- 100 років від дня народження Маргарет Гільди Тетчер (1925–2013), британської політичної діячки.
Історичні події цього дня:
- 1927 — За ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення.
- 1943 — Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху.
- 1947 — ЦК КП(б)У ухвалив рішення про створення семи спеціальних оперативних груп НКВД для ліквідації керівників «бандугруповань» Української РСР, членів Центрального і крайового проводів ОУН.
- 1948 — Рада міністрів СРСР прийняла постанову про виселення сімей «бандитських і націоналістичних елементів».
- 1948 — Завершено будівництво газопроводу Дашава–Київ.
- 1957 — У СРСР запущено перший у світі штучний супутник Землі. У 1967 році Міжнародна федерація астронавтики оголосила цю дату Днем початку космічної ери людства.
- 1987 — У Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів у військових цілях.
- 1992 — Леоніда Кучму затверджено на посаді прем’єр-міністра України.
- 1996 — У Криму створено Південноукраїнський економічний союз.
- 1998 — НАТО висунуло Союзній республіці Югославія ультиматум із вимогою вивести війська з Косово.
