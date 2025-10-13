Практика судів
  1. Суспільство

13 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

09:08, 13 жовтня 2025
13 жовтня відзначають День зменшення ризику катастроф.
13 жовтня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

13 жовтня світ відзначає Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф, День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози, Міжнародний день простої мови, Всесвітній день боротьби з тромбозом, Міжнародний день невдах, День без бюстгальтера та Міжнародний день скептиків.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих мучеників Карпа, Папили і Агатоніки.

Ювілеї видатних осіб:

  • 200 років від дня народження Чарльза Фредеріка Ворта (1825–1895), французького модельєра, засновника дому моди House of Worth.
  • 145 років від дня народження Василя Онуфрійовича Кудрика (1880–1963), українського письменника, журналіста, священника, громадського діяча (Канада).
  • 140 років від дня народження Романа Михайловича Волкова (1885–1959), українського літературознавця, мистецтвознавця, фольклориста.
  • 110 років від дня народження Андрія Федоровича Євенка (1915–1991), українського актора, диктора.
  • 100 років від дня народження Маргарет Гільди Тетчер (1925–2013), британської політичної діячки.

Історичні події цього дня:

  • 1927 — За ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення.
  • 1943 — Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху.
  • 1947 — ЦК КП(б)У ухвалив рішення про створення семи спеціальних оперативних груп НКВД для ліквідації керівників «бандугруповань» Української РСР, членів Центрального і крайового проводів ОУН.
  • 1948 — Рада міністрів СРСР прийняла постанову про виселення сімей «бандитських і націоналістичних елементів».
  • 1948 — Завершено будівництво газопроводу Дашава–Київ.
  • 1957 — У СРСР запущено перший у світі штучний супутник Землі. У 1967 році Міжнародна федерація астронавтики оголосила цю дату Днем початку космічної ери людства.
  • 1987 — У Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів у військових цілях.
  • 1992 — Леоніда Кучму затверджено на посаді прем’єр-міністра України.
  • 1996 — У Криму створено Південноукраїнський економічний союз.
  • 1998 — НАТО висунуло Союзній республіці Югославія ультиматум із вимогою вивести війська з Косово.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДЕСС розглядатиме факти використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра» – Кабмін вніс зміни до положення

Також уряд передбачив порядок оскарження актів ДЕСС.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

В обвинувальному акті вказано іншу кількість кваліфікуючих ознак, аніж у повідомленні про підозру – Верховний Суд пояснив, чи порушує це право на захист

Сторона обвинувачення в обвинувальному акті зазначила меншу кількість кваліфікуючих ознак, аніж у повідомленні про підозру.

Конституційний Суд залишається без двох суддів по квоті Верховної Ради – чому так сталося і що далі

Парламент не зміг призначити суддів КСУ по своїй квоті, однак, схоже, що іншого вибору у народних депутатів не було.

Кабмін вніс зміни до порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Уряд дозволив органам влади внести свої нормативно-правові акти до Реєстру «заднім числом».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду