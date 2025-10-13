Не пейте кофе и не разогревайте еду в пластиковых емкостях — ученые дали советы, как предотвратить угрозу микропластика для организма

По словам ученых, микропластик и нанопластик в главной артерии могут привести к повышению риска инсульта и сердечных заболеваний.

Фото: phc.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Микропластик сегодня находят в воде, пище, воздухе и даже в человеческой крови. И хотя мы можем не видеть его невооруженным глазом, он ежедневно попадает в наш организм и может вызывать проблемы со здоровьем.

Исследования все чаще показывают, что микропластик выделяется под действием тепла, пишет Washington Post.

«Тепло, вероятно, играет самую важную роль в образовании этих микро- и нанопластиков», — сказал Кази Албаб Хуссейн, научный сотрудник Университета Небраски в Линкольне.

Микропластик в кофе, чае и пище

Если налить кофе в пластиковый пенопластовый стакан, частицы стакана перейдут в сам кофе. Заварите чай — и миллионы микропластиковых частиц попадут из чайного пакетика в чашку. Если стирать одежду из полиэстера при высокой температуре, волокна начинают разрушаться, и микропластик попадает в водопроводную систему.

В одном из недавних исследований, проведенном учеными Бирмингемского университета (Великобритания), исследователи проанализировали 31 различный напиток, продающийся на британском рынке — от фруктовых соков и газированных напитков до кофе и чая. Хотя все напитки в среднем содержали не менее десятка частиц микропластика, самые высокие показатели были именно у горячих напитков. Например, горячий чай содержал в среднем 60 частиц на литр, тогда как холодный — 31 частицу. Горячий кофе — 43 частицы на литр, а холодный — около 37.

Эти частицы, по словам Мохамеда Абдаллы, профессора географии и исследования новых загрязнителей в университете и одного из авторов исследования, поступают из разных источников — пластиковой крышки на стакане кофе навынос, мелких пластиковых частиц в чайном пакетике. Но когда добавляется горячая вода, скорость высвобождения микропластика увеличивается.

«Тепло облегчает высвобождение микропластика из упаковочных материалов», — сказал Абдалла.

Этот эффект был еще сильнее у старого и изношенного пластика. Горячий кофе, приготовленный в домашней кофемашине с пластиковыми деталями, которой было 8 лет, содержал вдвое больше микропластика, чем кофе, приготовленный в машине, использовавшейся всего полгода.

В этом исследовании изучались частицы микропластика размером до 10 микрометров — примерно одна пятая ширины человеческого волоса. Но другие исследования показали аналогичные результаты даже для еще меньших нанопластиков — пластиковых частиц менее 1 микрометра в диаметре.

Ученые из Университета Небраски, в том числе Хуссейн, проанализировали небольшие пластиковые банки и контейнеры, используемые для хранения детского питания, и выяснили, что эти емкости могут выделять более 2 миллиардов нанопластиковых частиц на квадратный сантиметр при нагревании в микроволновке — значительно больше, чем при хранении при комнатной температуре или в холодильнике.

Такой же эффект показали исследования, изучавшие, как стирка генерирует микропластик: ученые обнаружили, что чем выше температура стирки, тем больше мелких пластиковых частиц выделяется из синтетической одежды.

Как объяснил Хуссейн, тепло просто вредно для пластика, особенно того, который используется для хранения пищи и напитков. Не все виды пластика имеют идеально сформированные полимерные цепочки — в любой пластиковой чашке или банке могут быть дефекты, бугорки или трещины, которые под действием тепла приводят к распаду полимеров на более мелкие части. «Тепло может буквально заставить цепь вибрировать, что приводит к разрушению полимеров», — отметил Хуссейн.

Влияние микропластика на организм

Ученые до сих пор точно не знают, какое именно воздействие на здоровье оказывает потребление микропластика.

Хотя мелкие частицы обнаруживали в крови, мозге и легких, исследователи все еще выясняют, как именно они могут вызывать болезни. Но есть намеки на их вредность. Мыши, подвергшиеся воздействию больших количеств микропластика, проявляли признаки болезни Альцгеймера и деменции; микропластик и нанопластик в главной артерии связывают с повышенным риском инсульта, сердечных заболеваний и смерти. Частицы также могут переносить химические вещества, связанные с нарушениями развития у детей и бесплодием в дальнейшем.

Как предотвратить угрозу микропластика для организма

В современном мире полностью избавиться от пластика кажется почти невозможным. Но исследователи, занимающиеся микропластиком, говорят, что избегание нагревания пластика — это простой и эффективный способ существенно снизить воздействие.

Хуссейн, у которого есть маленькие дети, перестал ставить какие-либо пластиковые предметы в микроволновую печь. Он также больше не наливает горячую воду или горячий чай в пластиковые контейнеры.

«Мы стараемся избегать любого воздействия тепла», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.