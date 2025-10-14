Могут ли ВПЛ самостоятельно оформить субсидию на арендованное жилье у юрлиц — разъяснение

Внутренне перемещённые лица, которые арендуют жильё у юридических лиц, имеют право самостоятельно оформить субсидию на его аренду. Об этом напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.
В частности, наниматель, который является уполномоченным лицом домохозяйства по получению субсидии на наём жилья, может самостоятельно подать заявление и договор найма жилья между наймодателем – юридическим лицом и нанимателем.
Какие документы необходимы:
Документы можно подать через:
Таким образом, внутренне перемещённые лица, которые арендуют комнату или другое жильё у юридического лица, могут воспользоваться государственной поддержкой без участия арендодателя.
