Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Могут ли ВПЛ самостоятельно оформить субсидию на арендованное жилье у юрлиц — разъяснение

20:54, 14 октября 2025
Переселенцы, которые арендуют жилье у юридических лиц, имеют право самостоятельно подать документы на получение субсидии.
Могут ли ВПЛ самостоятельно оформить субсидию на арендованное жилье у юрлиц — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Внутренне перемещённые лица, которые арендуют жильё у юридических лиц, имеют право самостоятельно оформить субсидию на его аренду. Об этом напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

В частности, наниматель, который является уполномоченным лицом домохозяйства по получению субсидии на наём жилья, может самостоятельно подать заявление и договор найма жилья между наймодателем – юридическим лицом и нанимателем.

Какие документы необходимы:

  • заявление (установленной формы);
  • договор найма;
  • другие документы, которые подтверждают право или статус / состояние здоровья ВПЛ либо подтверждают определённые жизненные обстоятельства (расторжение брака, установление для супругов режима отдельного проживания, взыскание алиментов, определение места проживания ребёнка с одним из родителей и т.д.).

Документы можно подать через:

  • сервисные центры Пенсионного фонда Украины;
  • веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • центры предоставления административных услуг;
  • социальный веб-портал электронных услуг Министерства социальной политики Украины (при технической возможности).

Таким образом, внутренне перемещённые лица, которые арендуют комнату или другое жильё у юридического лица, могут воспользоваться государственной поддержкой без участия арендодателя.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ВПЛ ПФУ субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК очень важно публично показывать человечность — рассказывать истории, когда человеку дали время, и он все уладил – член комитета по нацбезопасности Федиенко

Также Александр Федиенко выразил мнение, что каждый мобилизованный должен иметь возможность пообщаться с психологом, который «сможет объяснить процесс и снизить уровень стресса».

Конкурс в Высший антикоррупционный суд – тестирование на IQ состоится 27 октября

Проходной балл за IQ-тестирование существенно снижен по сравнению с предыдущим конкурсом.

Совет адвокатов Украины должен воздерживаться от заявлений, подрывающих авторитет Высшего совета правосудия – ВСП

Высший совет правосудия сделал замечание адвокатскому самоуправлению и попросил САУ быть осторожнее в высказываниях.

Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

Указ Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова публиковаться не будет, так как содержит персональные данные.

В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова