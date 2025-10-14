Могут ли ВПЛ самостоятельно оформить субсидию на арендованное жилье у юрлиц — разъяснение

Переселенцы, которые арендуют жилье у юридических лиц, имеют право самостоятельно подать документы на получение субсидии.

Внутренне перемещённые лица, которые арендуют жильё у юридических лиц, имеют право самостоятельно оформить субсидию на его аренду. Об этом напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

В частности, наниматель, который является уполномоченным лицом домохозяйства по получению субсидии на наём жилья, может самостоятельно подать заявление и договор найма жилья между наймодателем – юридическим лицом и нанимателем.

Какие документы необходимы:

заявление (установленной формы);

договор найма;

другие документы, которые подтверждают право или статус / состояние здоровья ВПЛ либо подтверждают определённые жизненные обстоятельства (расторжение брака, установление для супругов режима отдельного проживания, взыскание алиментов, определение места проживания ребёнка с одним из родителей и т.д.).

Документы можно подать через:

сервисные центры Пенсионного фонда Украины;

веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

центры предоставления административных услуг;

социальный веб-портал электронных услуг Министерства социальной политики Украины (при технической возможности).

Таким образом, внутренне перемещённые лица, которые арендуют комнату или другое жильё у юридического лица, могут воспользоваться государственной поддержкой без участия арендодателя.

