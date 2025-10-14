Чи можуть ВПО самостійно оформити субсидію на орендоване житло у юросіб — роз’яснення

Переселенці, які орендують житло у юридичних осіб, мають право самостійно подати документи на отримання субсидії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Внутрішньо переміщені особи, які орендують житло у юридичних осіб, мають право самостійно оформити субсидію на його оренду. Про це нагадує Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Зокрема, наймач, який є уповноваженою особою домогосподарства щодо отримання субсидії на найм житла, може самостійно подати заяву та договір найму житла між наймодавцем – юридичною особою та наймачем.

Які документи необхідні:

заява (встановленої форми);

договір найму;

інші документи, які підтверджують право чи статус / стан здоров’я ВПО або підтверджують певні життєві обставини (розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків тощо).

Документи можливо подати через:

сервісні центри Пенсійного фонду України;

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

центри надання адміністративних послуг;

соціальний вебпортал електронних послуг Міністерства соціальної політики України (за технічної можливості).

Таким чином, внутрішньо переміщені особи, що орендують кімнату чи інше житло у юридичної особи, можуть скористатися державною підтримкою без участі орендодавця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.