Чи можуть ВПО самостійно оформити субсидію на орендоване житло у юросіб — роз’яснення

Внутрішньо переміщені особи, які орендують житло у юридичних осіб, мають право самостійно оформити субсидію на його оренду. Про це нагадує Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.
Зокрема, наймач, який є уповноваженою особою домогосподарства щодо отримання субсидії на найм житла, може самостійно подати заяву та договір найму житла між наймодавцем – юридичною особою та наймачем.
Які документи необхідні:
Документи можливо подати через:
Таким чином, внутрішньо переміщені особи, що орендують кімнату чи інше житло у юридичної особи, можуть скористатися державною підтримкою без участі орендодавця.
