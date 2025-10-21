Илон Маск запускает рынок никнеймов в X — часть имен будут продавать за большие деньги

Премиум-пользователи смогут покупать и бронировать редкие неактивные никнеймы, цена которых будет достигать от нескольких тысяч до более чем миллиона долларов.

Соцсеть Илона Маска X готовится запустить рынок никнеймов (Handle Marketplace), где пользователи с платной подпиской смогут искать и бронировать имена, которые ранее были недоступны.

Кто получит доступ

Как сообщает издание The Verge, воспользоваться новой функцией смогут владельцы подписок Premium Plus и Premium Business. Они смогут просматривать список неактивных аккаунтов и подавать запрос на получение желаемого имени пользователя.

Две категории никнеймов

Все доступные имена будут разделены на две группы:

Priority handles — бесплатные, часто это полные имена, словосочетания или комбинации с цифрами.

Rare handles — редкие и уникальные варианты, которые будут продаваться за деньги. Их стоимость может колебаться от $2 500 до более миллиона долларов, в зависимости от популярности и уникальности имени.

Постоянная услуга, а не разовый бонус

Компания рассматривает маркетплейс не как разовую акцию, а как новый способ привлечения платных пользователей. Если вы приобретёте новый никнейм, ваш старый будет «заморожен». В будущем X может внедрить платную функцию перенаправления со старого имени на новое.

Однако стоит помнить: если вы отмените или понизите уровень подписки, ваш аккаунт вернётся к исходному имени, а новый никнейм будет утрачен.

Что это значит

Этот шаг — часть стратегии Маска, направленной на расширение платных возможностей X и монетизацию контента и функций. Ожидается, что маркетплейс станет новым источником дохода платформы и стимулирует пользователей оформлять подписки, отмечает The Verge.

