Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Илон Маск запускает рынок никнеймов в X — часть имен будут продавать за большие деньги

11:59, 21 октября 2025
Премиум-пользователи смогут покупать и бронировать редкие неактивные никнеймы, цена которых будет достигать от нескольких тысяч до более чем миллиона долларов.
Илон Маск запускает рынок никнеймов в X — часть имен будут продавать за большие деньги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соцсеть Илона Маска X готовится запустить рынок никнеймов (Handle Marketplace), где пользователи с платной подпиской смогут искать и бронировать имена, которые ранее были недоступны.

Кто получит доступ

Как сообщает издание The Verge, воспользоваться новой функцией смогут владельцы подписок Premium Plus и Premium Business. Они смогут просматривать список неактивных аккаунтов и подавать запрос на получение желаемого имени пользователя.

Две категории никнеймов

Все доступные имена будут разделены на две группы:

  • Priority handles — бесплатные, часто это полные имена, словосочетания или комбинации с цифрами.
  • Rare handles — редкие и уникальные варианты, которые будут продаваться за деньги. Их стоимость может колебаться от $2 500 до более миллиона долларов, в зависимости от популярности и уникальности имени.

Постоянная услуга, а не разовый бонус

Компания рассматривает маркетплейс не как разовую акцию, а как новый способ привлечения платных пользователей. Если вы приобретёте новый никнейм, ваш старый будет «заморожен». В будущем X может внедрить платную функцию перенаправления со старого имени на новое.

Однако стоит помнить: если вы отмените или понизите уровень подписки, ваш аккаунт вернётся к исходному имени, а новый никнейм будет утрачен.

Что это значит

Этот шаг — часть стратегии Маска, направленной на расширение платных возможностей X и монетизацию контента и функций. Ожидается, что маркетплейс станет новым источником дохода платформы и стимулирует пользователей оформлять подписки, отмечает The Verge.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Илон Маск соцсети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию до 3 февраля 2026 года

Парламент утвердил указ Владимира Зеленского о продлении срока всеобщей мобилизации до февраля 2026 года.

Верховная Рада продлила военное положение до 3 февраля 2026 года

Парламент утвердил предложенное Владимиром Зеленским продление военного положения до февраля 2026 года.

294 млрд грн международной помощи пойдут на сектор нацбезопасности – бюджетный комитет рекомендовал изменения в бюджет-2025

Недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.

Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о санкциях – будут учитывать решения иностранных государств

Предлагается добавить новое основание для применения санкций в Украине – по решению уполномоченного органа иностранного государства о применении санкций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду