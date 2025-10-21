Практика судов
Подростки, которые много сидят в соцсетях, имеют худшую память и словарный запас — исследование

19:36, 21 октября 2025
Ученые выяснили, что частое использование соцсетей может ухудшать языковые и когнитивные способности подростков, хотя прямую причинную связь пока не доказано.
Подростки, которые много сидят в соцсетях, имеют худшую память и словарный запас — исследование
Новое исследование показало: чрезмерное использование соцсетей может негативно влиять на память, речь и способность к чтению у подростков. Об этом сообщает издание Spiegel.

Детали исследования

Команда учёных под руководством педиатра Джейсона Нагаты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовала результаты в журнале Journal of the American Medical Association.

Исследователи проанализировали данные более чем 6 500 детей и подростков из США, которые участвовали в крупном проекте Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD). Он ежегодно отслеживает развитие мозга и когнитивные способности почти 12 000 детей в 21 научном центре страны.

На момент начала исследования (2016–2018 годы) детям было от 9 до 10 лет, позже было проведено ещё две волны наблюдений.

Меньше соцсетей — лучше результаты

Учёные разделили подростков на три группы по уровню использования соцсетей:

  • Почти не пользуются или вовсе не пользуются — более половины участников.
  • Пользуются умеренно, но всё чаще — около трети.
  • Активно пользуются и увеличивают время онлайн — остальные.

Результаты тестов показали, что те, кто почти не пользовался соцсетями, имели наивысшие показатели в тестах на память, речь и словарный запас.

В то же время подростки с высоким уровнем активности в соцсетях показали хуже результаты, особенно в языковых и когнитивных заданиях.

  • Важно: связь не означает причину

Авторы подчёркивают, что разница между группами была незначительной и не доказывает, что именно соцсети стали причиной худших результатов. Речь идёт лишь о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи.

Однако учёные считают, что результаты могут стать дополнительным аргументом в пользу ограничений или возрастных лимитов на использование соцсетей детьми и подростками — дискуссия об этом сейчас активно продолжается в разных странах.

