Подростки, которые много сидят в соцсетях, имеют худшую память и словарный запас — исследование

Новое исследование показало: чрезмерное использование соцсетей может негативно влиять на память, речь и способность к чтению у подростков. Об этом сообщает издание Spiegel.
Детали исследования
Команда учёных под руководством педиатра Джейсона Нагаты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовала результаты в журнале Journal of the American Medical Association.
Исследователи проанализировали данные более чем 6 500 детей и подростков из США, которые участвовали в крупном проекте Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD). Он ежегодно отслеживает развитие мозга и когнитивные способности почти 12 000 детей в 21 научном центре страны.
На момент начала исследования (2016–2018 годы) детям было от 9 до 10 лет, позже было проведено ещё две волны наблюдений.
Меньше соцсетей — лучше результаты
Учёные разделили подростков на три группы по уровню использования соцсетей:
Результаты тестов показали, что те, кто почти не пользовался соцсетями, имели наивысшие показатели в тестах на память, речь и словарный запас.
В то же время подростки с высоким уровнем активности в соцсетях показали хуже результаты, особенно в языковых и когнитивных заданиях.
Авторы подчёркивают, что разница между группами была незначительной и не доказывает, что именно соцсети стали причиной худших результатов. Речь идёт лишь о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи.
Однако учёные считают, что результаты могут стать дополнительным аргументом в пользу ограничений или возрастных лимитов на использование соцсетей детьми и подростками — дискуссия об этом сейчас активно продолжается в разных странах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.