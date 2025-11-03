3 ноября – какой сегодня праздник и главные события

3 ноября празднуют День инженерных войск Украины.

В понедельник, 3 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

3 ноября празднуют День инженерных войск Украины. Инженерные войска Украины имеют давние традиции, коренящиеся еще со времен регулярной армии и формирования военных подразделений в XX веке. Их задача — обеспечение безопасности войск и гражданского населения, создание фортификаций, преград для врага, а также разминирование территорий после боевых действий. День инженерных войск призван уважать профессионализм, мужество и самопожертвование этих специалистов, их работа часто связана с высоким риском и требованиями чрезвычайной точности и дисциплины.

Также 3 ноября Всемирный день медузы. Это неформальное событие, основанное энтузиастами биологии или охраны природы, чтобы обратить внимание людей на медуз как на уникальные морские организмы. День призван вдохновлять восхищение и уважение к “прозрачным, бескостным путешественникам океана” — медуз — и распространять знания об их биологии, экологической роли и угрозах, с которыми они сталкиваются.

3 ноября празднуют Международный день биосферных заповедников. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО (UNESCO) на 41-й сессии Генеральной конференции 2021 года. Цель дня — обратить внимание на роль биосферных заповедников как моделей взаимодействия человека и природы, мест, где сочетаются охрана природы, исследования и устойчивое развитие.

Какой сегодня церковный праздник

3 ноября верующие празднуют день памяти святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Эти три святых возникли во время крупных преследований христиан в Персии во время царствования Шапур II (309 — 379 гг.), когда зороастризм имел господствующее положение, и христианская община попадала под давление и насилие со стороны государства. Ацепсим (Акепсима) был епископом или старейшиной — по некоторым данным в возрасте около 80 лет. Иосиф (Joseph) был пресвитером (священником) в возрасте около 70 лет. Аитал (Аеитхалас) был диаконом, примерно 66 лет.

Календарь важных событий за 3 ноября

1493 год — Христофор Колумб открыл остров Доминика;

1871 год — В Центральной Африке обнаружена потерянная экспедиция Дэвида Ливингстона;

1888 год — Найдена последняя жертва известного Джека-Потрошителя;

1903 год — Панама провозгласила независимость от Колумбии при поддержке США;

1903 год — Нидерландский физиолог Виллем Эйнтговен создал первый электрокардиограф;

1918 год — Венгрия отделилась от Австрии;

1918 год — Буковинское вече решило присоединить Северную Буковину к ЗУНР;

1918 год — На станции Скороходово (возле Полтавы) Гетман П. Скоропадский встретился с атаманом П. Красновым для определения украинско-донской границы;

1918 год — Началось Кильское восстание, давшее старт Ноябрьской революции в Германии;

1927 год — В Нью-Йорке открыт подводный тоннель Голланда под рекой Гудзон — первый в мире тоннель для транспорта под водой;

1937 год — В Киеве арестован Владимир Затонский, народный комиссар образования УССР;

1937 год — В Сандармосе по решению НКВД расстреляно 265 заключенных Соловецкой тюрьмы, среди которых выдающиеся украинские деятели культуры и науки: Лесь Курбас, Николай Кулиш, Валерьян Подмогильный и многие другие;

1943 год — Началась Битва за Киев;

1992 год — Президентом США избран Билл Клинтон;

1995 год — Ученые Техасского университета впервые выделили ген, связанный с грудным раком;

1996 год — В аэропорту Донецка расстрелян народный депутат и бизнесмен Евгений Щербаня;

2020 год — В США состоялись президентские выборы между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

