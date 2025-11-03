Практика судов
3 ноября – какой сегодня праздник и главные события

09:54, 3 ноября 2025
3 ноября празднуют День инженерных войск Украины.
3 ноября – какой сегодня праздник и главные события
Фото: horol.com.ua
В понедельник, 3 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

3 ноября празднуют День инженерных войск Украины. Инженерные войска Украины имеют давние традиции, коренящиеся еще со времен регулярной армии и формирования военных подразделений в XX веке. Их задача — обеспечение безопасности войск и гражданского населения, создание фортификаций, преград для врага, а также разминирование территорий после боевых действий. День инженерных войск призван уважать профессионализм, мужество и самопожертвование этих специалистов, их работа часто связана с высоким риском и требованиями чрезвычайной точности и дисциплины.

Также 3 ноября Всемирный день медузы. Это неформальное событие, основанное энтузиастами биологии или охраны природы, чтобы обратить внимание людей на медуз как на уникальные морские организмы. День призван вдохновлять восхищение и уважение к “прозрачным, бескостным путешественникам океана” — медуз — и распространять знания об их биологии, экологической роли и угрозах, с которыми они сталкиваются.

3 ноября празднуют Международный день биосферных заповедников. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО (UNESCO) на 41-й сессии Генеральной конференции 2021 года. Цель дня — обратить внимание на роль биосферных заповедников как моделей взаимодействия человека и природы, мест, где сочетаются охрана природы, исследования и устойчивое развитие.

Какой сегодня церковный праздник

3 ноября верующие празднуют день памяти святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Эти три святых возникли во время крупных преследований христиан в Персии во время царствования Шапур II (309 — 379 гг.), когда зороастризм имел господствующее положение, и христианская община попадала под давление и насилие со стороны государства. Ацепсим (Акепсима) был епископом или старейшиной — по некоторым данным в возрасте около 80 лет. Иосиф (Joseph) был пресвитером (священником) в возрасте около 70 лет. Аитал (Аеитхалас) был диаконом, примерно 66 лет.

Календарь важных событий за 3 ноября

1493 год — Христофор Колумб открыл остров Доминика;

1871 год — В Центральной Африке обнаружена потерянная экспедиция Дэвида Ливингстона;

1888 год — Найдена последняя жертва известного Джека-Потрошителя;

1903 год — Панама провозгласила независимость от Колумбии при поддержке США;

1903 год — Нидерландский физиолог Виллем Эйнтговен создал первый электрокардиограф;

1918 год — Венгрия отделилась от Австрии;

1918 год — Буковинское вече решило присоединить Северную Буковину к ЗУНР;

1918 год — На станции Скороходово (возле Полтавы) Гетман П. Скоропадский встретился с атаманом П. Красновым для определения украинско-донской границы;

1918 год — Началось Кильское восстание, давшее старт Ноябрьской революции в Германии;

1927 год — В Нью-Йорке открыт подводный тоннель Голланда под рекой Гудзон — первый в мире тоннель для транспорта под водой;

1937 год — В Киеве арестован Владимир Затонский, народный комиссар образования УССР;

1937 год — В Сандармосе по решению НКВД расстреляно 265 заключенных Соловецкой тюрьмы, среди которых выдающиеся украинские деятели культуры и науки: Лесь Курбас, Николай Кулиш, Валерьян Подмогильный и многие другие;

1943 год — Началась Битва за Киев;

1992 год — Президентом США избран Билл Клинтон;

1995 год — Ученые Техасского университета впервые выделили ген, связанный с грудным раком;

1996 год — В аэропорту Донецка расстрелян народный депутат и бизнесмен Евгений Щербаня;

2020 год — В США состоялись президентские выборы между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

