3 листопада – яке сьогодні свято та головні події

3 листопада святкують День інженерних військ України

Фото: horol.com.ua

У понеділок, 3 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

3 листопада святкують День інженерних військ України. Інженерні війська України мають давні традиції, які коріняться ще з часів регулярної армії та формування військових підрозділів у XX столітті. Їхнє завдання — забезпечення безпеки військ і цивільного населення, створення фортифікацій, перепон для ворога, а також розмінування територій після бойових дій.

Також 3 листопада Всесвітній день медузи. Це неформальна подія, заснована ентузіастами біології чи охорони природи, щоб звернути увагу людей на медуз як на унікальних морських організмів. День покликаний надихати захоплення і повагу до “прозорих, безкісткових мандрівників океану” — медуз — і поширювати знання про їхню біологію, екологічну роль і загрози, з якими вони стикаються.

3 листопада святкують Міжнародний день біосферних заповідників. Свято було проголошено ЮНЕСКО (UNESCO) на 41‑й сесії Генеральної конференції 2021 року. Метою дня є звернути увагу на роль біосферних заповідників як моделей взаємодії людини й природи, місць, де поєднуються охорона природи, дослідження й сталий розвиток.

Яке сьогодні церковне свято

3 листопада віряни святкують день пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала. Ці три святі постали під час великих переслідувань християн у Персії за царювання Шапур ІІ (309 – 379 рр.), коли зороастризм мав панівне положення, і християнська громада потрапляла під тиск та насильство зі сторони держави. Ацепсим (Акепсима) був єпископом чи старійшиною — за деякими даними віком близько 80 років. Йосиф (Joseph) був пресвітером (священиком) віком близько 70 років. Аітал (Аєїтхалас) був дияконом, приблизно 66 років віком.

Календар важливих подій за 3 листопада

1493 рік — Христофор Колумб відкрив острів Домініка;

1871 рік — У Центральній Африці виявлено загублену експедицію Девіда Лівінгстона;

1888 рік — Знайдено останню жертву відомого Джека-Різника;

1903 рік — Панама проголосила незалежність від Колумбії за підтримки США;

1903 рік — Нідерландський фізіолог Віллем Ейнтговен створив перший електрокардіограф;

1918 рік — Угорщина відокремилася від Австрії;

1918 рік — Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР;

1918 рік — На станції Скороходове (біля Полтави) Гетьман П. Скоропадський зустрівся з отаманом П. Красновим для визначення українсько-донського кордону;

1918 рік — Почалося Кільське повстання, що дало старт Листопадовій революції в Німеччині;

1927 рік — У Нью-Йорку відкрито підводний тунель Голланда під річкою Гудзон — перший у світі тунель для транспорту під водою;

1937 рік — В Києві арештовано Володимира Затонського, народного комісара освіти УРСР;

1937 рік — У Сандармосі за рішенням НКВС розстріляно 265 в’язнів Соловецької тюрми, серед яких видатні українські діячі культури й науки: Лесь Курбас, Микола Куліш, Валер’ян Підмогильний та багато інших;

1943 рік — Розпочалася Битва за Київ;

1992 рік — Президентом США обраний Білл Клінтон;

1995 рік — Вчені Техаського університету вперше виділили ген, пов’язаний з грудним раком;

1996 рік — В аеропорту Донецька розстріляно народного депутата та бізнесмена Євгена Щербаня;

2020 рік — У США відбулися президентські вибори між Джо Байденом та Дональдом Трампом.

