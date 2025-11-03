Практика судів
  1. Суспільство

3 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:54, 3 листопада 2025
3 листопада святкують День інженерних військ України
3 листопада – яке сьогодні свято та головні події
Фото: horol.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 3 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

3 листопада святкують День інженерних військ України. Інженерні війська України мають давні традиції, які коріняться ще з часів регулярної армії та формування військових підрозділів у XX столітті. Їхнє завдання — забезпечення безпеки військ і цивільного населення, створення фортифікацій, перепон для ворога, а також розмінування територій після бойових дій.

Також 3 листопада Всесвітній день медузи. Це неформальна подія, заснована ентузіастами біології чи охорони природи, щоб звернути увагу людей на медуз як на унікальних морських організмів. День покликаний надихати захоплення і повагу до “прозорих, безкісткових мандрівників океану” — медуз — і поширювати знання про їхню біологію, екологічну роль і загрози, з якими вони стикаються.

3 листопада святкують Міжнародний день біосферних заповідників. Свято було проголошено ЮНЕСКО (UNESCO) на 41‑й сесії Генеральної конференції 2021 року. Метою дня є звернути увагу на роль біосферних заповідників як моделей взаємодії людини й природи, місць, де поєднуються охорона природи, дослідження й сталий розвиток.

Яке сьогодні церковне свято

3 листопада віряни святкують день пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала. Ці три святі постали під час великих переслідувань християн у Персії за царювання Шапур ІІ (309 – 379 рр.), коли зороастризм мав панівне положення, і християнська громада потрапляла під тиск та насильство зі сторони держави. Ацепсим (Акепсима) був єпископом чи старійшиною — за деякими даними віком близько 80 років. Йосиф (Joseph) був пресвітером (священиком) віком близько 70 років. Аітал (Аєїтхалас) був дияконом, приблизно 66 років віком.

Календар важливих подій за 3 листопада

1493 рік — Христофор Колумб відкрив острів Домініка;

1871 рік — У Центральній Африці виявлено загублену експедицію Девіда Лівінгстона;

1888 рік — Знайдено останню жертву відомого Джека-Різника;

1903 рік — Панама проголосила незалежність від Колумбії за підтримки США;

1903 рік — Нідерландський фізіолог Віллем Ейнтговен створив перший електрокардіограф;

1918 рік — Угорщина відокремилася від Австрії;

1918 рік — Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР;

1918 рік — На станції Скороходове (біля Полтави) Гетьман П. Скоропадський зустрівся з отаманом П. Красновим для визначення українсько-донського кордону;

1918 рік — Почалося Кільське повстання, що дало старт Листопадовій революції в Німеччині;

1927 рік — У Нью-Йорку відкрито підводний тунель Голланда під річкою Гудзон — перший у світі тунель для транспорту під водою;

1937 рік — В Києві арештовано Володимира Затонського, народного комісара освіти УРСР;

1937 рік — У Сандармосі за рішенням НКВС розстріляно 265 в’язнів Соловецької тюрми, серед яких видатні українські діячі культури й науки: Лесь Курбас, Микола Куліш, Валер’ян Підмогильний та багато інших;

1943 рік — Розпочалася Битва за Київ;

1992 рік — Президентом США обраний Білл Клінтон;

1995 рік — Вчені Техаського університету вперше виділили ген, пов’язаний з грудним раком;

1996 рік — В аеропорту Донецька розстріляно народного депутата та бізнесмена Євгена Щербаня;

2020 рік — У США відбулися президентські вибори між Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді