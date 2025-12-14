Отпуск для УБД: что происходит, если работник заболел

Дополнительный отпуск участника боевых действий не продлевается и не оплачивается в случае болезни, а больничный выплачивают только после его окончания.

Если работник — участник боевых действий (УБД) — заболел во время использования дополнительного отпуска, такой отпуск не переносится и не продлевается. Об этом сообщило Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Продлевается ли отпуск в случае болезни

В Гоструде пояснили, что трудовое законодательство не предусматривает переноса или продления дополнительного отпуска УБД в случае временной нетрудоспособности работника.

Это означает, что дни болезни, которые пришлись на период такого отпуска, не дают оснований для его продления.

Как оплачиваются дни больничного

Дни временной нетрудоспособности, совпавшие с дополнительным отпуском участника боевых действий, оплате не подлежат.

В то же время, если работник продолжает болеть после окончания отпуска, больничный оплачивается с дня, когда он должен был выйти на работу согласно графику.

Что стоит знать работникам

Таким образом, дополнительный отпуск УБД имеет фиксированный срок и не корректируется из-за болезни, в отличие от ежегодного основного отпуска.

