Відпустка для УБД: що відбувається, якщо працівник захворів
Якщо працівник — учасник бойових дій (УБД) захворів під час використання додаткової відпустки, така відпустка не переноситься і не продовжується. Про це повідомило Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.
Чи продовжується відпустка у разі хвороби
У Держпраці пояснили, що законодавство про працю не передбачає перенесення або продовження додаткової відпустки УБД у разі тимчасової непрацездатності працівника.
Це означає, що дні хвороби, які припали на період такої відпустки, не дають підстав для її подовження.
Як оплачуються дні лікарняного
Дні тимчасової непрацездатності, що збіглися з додатковою відпусткою учасника бойових дій, не підлягають оплаті.
Водночас, якщо працівник продовжує хворіти після завершення відпустки, лікарняний оплачується з дня, коли він мав вийти на роботу згідно з графіком.
Що варто знати працівникам
Таким чином, додаткова відпустка УБД має фіксований строк і не коригується через хворобу, на відміну від щорічної основної відпустки.
