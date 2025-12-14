  1. Суспільство
  2. / В Україні

Відпустка для УБД: що відбувається, якщо працівник захворів

14:49, 14 грудня 2025
Додаткова відпустка учасника бойових дій не продовжується і не оплачується у разі хвороби, а лікарняний виплачують лише після її завершення.
Якщо працівник — учасник бойових дій (УБД) захворів під час використання додаткової відпустки, така відпустка не переноситься і не продовжується. Про це повідомило Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Чи продовжується відпустка у разі хвороби

У Держпраці пояснили, що законодавство про працю не передбачає перенесення або продовження додаткової відпустки УБД у разі тимчасової непрацездатності працівника.

Це означає, що дні хвороби, які припали на період такої відпустки, не дають підстав для її подовження.

Як оплачуються дні лікарняного

Дні тимчасової непрацездатності, що збіглися з додатковою відпусткою учасника бойових дій, не підлягають оплаті.

Водночас, якщо працівник продовжує хворіти після завершення відпустки, лікарняний оплачується з дня, коли він мав вийти на роботу згідно з графіком.

Що варто знати працівникам

Таким чином, додаткова відпустка УБД має фіксований строк і не коригується через хворобу, на відміну від щорічної основної відпустки.

відпустка УБД лікарняні

