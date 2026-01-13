  1. Общество
  2. / В мире

В каком полуфинале «Евровидение-2026» выступит Украина — результаты жеребьевки

12:06, 13 января 2026
Украинский представитель выступит во второй половине второго полуфинала, который состоится 14 мая в Вене.
В каком полуфинале «Евровидение-2026» выступит Украина — результаты жеребьевки
Представитель Украины выступит во второй половине второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2026», который состоится 14 мая в Вене. Об этом сообщает Суспильне.

Так, в австрийской столице состоялась жеребьевка стран-участниц полуфиналов конкурса.

По результатам жеребьевки представитель от Украины выступит во второй части второго полуфинала.

«Жеребьевка определила, в каком из двух полуфиналов будут выступать автофиналисты — Великобритания, Франция, Германия и Италия, а также Австрия как страна-победительница «Евровидения-2025», — говорится в сообщении Суспильного.

Согласно результатам жеребьевки, в первом полуфинале 12 мая будут голосовать Германия и Франция. Во втором полуфинале, который запланирован на 14 мая, свои голоса будут отдавать Австрия, Франция и Великобритания.

В первом полуфинале за место в гранд-финале будут соревноваться представители Хорватии, Финляндии, Грузии, Греции, Португалии, Молдовы, Швеции, Бельгии, Эстонии, Израиля, Литвы, Черногории, Польши, Сан-Марино и Сербии.

Второй полуфинал, в котором выступит Украина, объединит участников из Армении, Азербайджана, Болгарии, Чехии, Люксембурга, Румынии, Швейцарии, Албании, Австралии, Кипра, Дании, Латвии, Мальты, Норвегии и Украины.

Организаторы отмечают, что точный порядок выступлений в двух полуфиналах будет утвержден до конца марта.

Как известно, 70-й юбилейный конкурс «Евровидение-2026» будет принимать Вена. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал запланирован на 16 мая на арене Wiener Stadthalle — крупнейшей крытой концертной площадке Австрии. В конкурсе примут участие 35 стран.

конкурс Евровидение

