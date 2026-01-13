В якому півфіналі «Євробачення-2026» виступить Україна — результати жеребкування

Український представник виступить у другій половині другого півфіналу, який відбудеться 14 травня у Відні.

Представник України виступить у другій половині другого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться 14 травня у Відні. Про це повідомляє Суспільне.

Так, австрійській столиці відбулося жеребкування країн-учасниць півфіналів конкурсу.

За результатами жеребкування, представник від України виступить у другій частині другого півфіналу.

«Жеребкування визначило, в якому з двох півфіналів виступатимуть автофіналісти — Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також Австрія, як країна-переможниця «Євробачення-2025», — йдеться в повідомленні Суспільного.

Згідно з результатами жеребкування, у першому півфіналі 12 травня голосуватимуть Німеччина та Франція. У другому півфіналі, який запланований на 14 травня, свої голоси віддаватимуть Австрія, Франція та Велика Британія.

У першому півфіналі за місце у гранд-фіналі змагатимуться представники Хорватії, Фінляндії, Грузії, Греції, Португалії, Молдови, Швеції, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Литви, Чорногорії, Польщі, Сан-Марино та Сербії.

Другий півфінал, у якому виступить Україна, об’єднає учасників з Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Люксембургу, Румунії, Швейцарії, Албанії, Австралії, Кіпру, Данії, Латвії, Мальти, Норвегії та України.

Організатори зазначають, що точний порядок виступів у двох півфіналах буде затверджено до кінця березня.

Як відомо, 70-й ювілейний конкурс «Євробачення-2026» прийматиме Відень. Півфінали відбудуться 12 і 14 травня, а гранд-фінал запланований на 16 травня на арені Wiener Stadthalle — найбільшому критому концертному майданчику Австрії. У конкурсі візьмуть участь 35 країн.

