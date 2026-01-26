В январе 2026 года не поступила пенсия — причины и что делать

Пенсионерам разъяснили, что делать, если в январе не поступила пенсия.

Пенсионный фонд напомнил, что для пенсионера, который временно находится за пределами Украины, проживает на временно оккупированной территории или выехал с временно оккупированной территории Украины, выплата пенсии в 2026 году осуществляется при условии:

прохождения до 31 декабря 2025 года физической идентификации (для тех, кто временно находится за пределами Украины или проживает на временно оккупированных территориях);

подачи уведомления о неполучении пенсии от РФ (для тех, кто находится на временно оккупированных территориях или выехал с них).

«Указанные условия предусмотрены положениями статьи 47-1 и пункта 14-1 Заключительных положений Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, постановлением Кабинета Министров Украины от 11.02.2025 № 299 „О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности“», — заявили в ПФ.

Как возобновить выплату прекращенной пенсии?

Если выплата пенсии прекращена с 1 января 2026 года из-за непрохождения в 2025 году физической идентификации, она будет возобновлена после прохождения такой идентификации.

Как проверить, пройдена ли идентификация?

Проконтролировать наличие в Пенсионном фонде Украины информации о факте и дате прохождения последней физической идентификации можно на веб-портале электронных услуг или в мобильном приложении «Пенсионный фонд» с помощью сервиса «Моя идентификация».

Если выплата пенсии прекращена из-за неподачи уведомления о неполучении пенсии от РФ

Если вы находитесь на временно оккупированных территориях или выехали с них и не подавали в Пенсионный фонд Украины уведомление о неполучении пенсии от РФ, в связи с чем выплата была приостановлена, она будет возобновлена после поступления такого уведомления в органы Фонда.

Как подать уведомление о неполучении пенсии от РФ?

Это можно сделать онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В разделе «Дистанционное информирование» необходимо поставить отметку напротив соответствующей строки «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации».

Кроме того, информация о том, получает или не получает пенсионер выплаты от страны-агрессора, предоставляется во время сеанса видеоконференцсвязи в ответ на вопрос работника Пенсионного фонда Украины.

Лицо, которое временно находится за границей, может направить почтовым отправлением / почтовым отправлением с объявленной ценностью на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины, где оно состоит на учете как получатель выплат, соответствующее уведомление, указав необходимую информацию в заявлении о назначении, возобновлении / продолжении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат, и направить его вместе с удостоверением о нахождении лица в живых и дополнительными документами.

