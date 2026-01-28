Вспышка вируса Нипах: первые симптомы, осложнения и почему его трудно выявить
В Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах — одного из самых опасных возбудителей в мире, для которого до сих пор не существует ни вакцины, ни специфического лечения.
Два подтвержденных случая в штате Западная Бенгалия вынудили власти действовать на опережение, а соседние страны — усилить санитарный контроль в аэропортах, сообщает издание Independent.
По данным министерства здравоохранения Индии, почти 200 человек, которые контактировали с инфицированными, отправили на карантин. Все они на данный момент не имеют симптомов и получили отрицательные результаты тестов. В то же время сам факт появления новых случаев вновь привлек внимание к вирусу, который Всемирная организация здравоохранения относит к патогенам с наивысшим уровнем угрозы.
Что такое вирус Нипах
Вирус Нипах (NiV) — это зоонозный вирус, то есть такой, который передается от животных к человеку. Основными природными носителями являются фруктовые летучие мыши рода Pteropus. Люди могут инфицироваться через контакт с зараженными животными или через пищу, загрязненную их слюной, мочой или экскрементами — чаще всего речь идет о фруктах или сыром соке финиковой пальмы.
По оценкам World Health Organization, заражение людей происходит редко, однако течение болезни часто бывает чрезвычайно тяжелым.
Симптомы: на что стоит обратить внимание
Одна из главных проблем вируса Нипах — сложность раннего выявления. Начальные симптомы неспецифичны и легко путаются с обычной вирусной инфекцией.
По информации Centers for Disease Control and Prevention, инкубационный период обычно составляет от 4 до 21 дня, хотя в отдельных случаях симптомы появлялись значительно позже.
Чаще всего заболевание начинается внезапно и сопровождается:
- высокой температурой;
- головной болью;
- болью в мышцах;
- сильной усталостью.
У части пациентов развиваются респираторные симптомы — кашель, одышка или даже пневмония. Их интенсивность может существенно отличаться от случая к случаю.
Самым опасным осложнением является воспаление головного мозга — энцефалит. Неврологические проявления обычно появляются через несколько дней или недель после начала болезни и могут включать:
- спутанность сознания;
- изменение уровня сознания;
- судороги;
- кому.
В некоторых случаях также фиксируют развитие менингита.
Насколько смертелен вирус Нипах
Уровень летальности при инфекции вируса Нипах чрезвычайно высок — от 40% до 75%, в зависимости от штамма вируса и конкретной вспышки. Даже те, кто выживает, нередко сталкиваются с длительными последствиями, в частности хроническими судорогами или изменениями личности, о чем сообщает Агентство по безопасности здоровья Великобритании.
Отдельную тревогу вызывают редкие случаи повторного развития энцефалита — через месяцы или даже годы после первичного заражения.
Как передается инфекция
Вирус может распространяться:
- от животных к человеку (через летучих мышей или инфицированных свиней);
- через употребление загрязненной пищи;
- от человека к человеку — при тесном контакте с биологическими жидкостями инфицированного.
По данным ВОЗ, случаи передачи между людьми чаще всего фиксировали среди членов семей и медицинских работников, которые ухаживали за больными.
Где и когда впервые выявили вирус
Вирус Нипах впервые идентифицировали в 1999 году после вспышки энцефалита среди фермеров в Малайзии и Сингапуре, которые контактировали с инфицированными свиньями. Позднее регулярные вспышки начали фиксировать в Южной Азии — на северо-востоке Индии и в Бангладеш, где случаи заболевания регистрируют почти ежегодно с 2001 года.
В Индии штат Керала впервые столкнулся со вспышкой в 2018 году, после чего единичные случаи появлялись и в последующие годы. Инфекции также фиксировали на Филиппинах. Хотя антитела к вирусу выявляли у летучих мышей даже в Африке, подтвержденные вспышки среди людей до сих пор ограничивались Южной и Юго-Восточной Азией.
Существует ли лечение или вакцина
В настоящее время не существует одобренного лечения или вакцины против вируса Нипах. Медицинская помощь сводится к поддерживающей терапии и лечению осложнений. Именно поэтому ВОЗ включила NiV в перечень приоритетных патогенов, которые требуют срочных научных исследований.
Как снизить риск заражения
Если вы проживаете в регионах с большим риском инфицирования, ключевую роль играет профилактика:
- не употреблять сырой сок финиковой пальмы;
- тщательно мыть или чистить фрукты, особенно в регионах обитания летучих мышей;
- выбрасывать фрукты со следами укусов;
- использовать защитную одежду и перчатки при контакте с больными животными;
- избегать тесного контакта с инфицированными людьми и регулярно мыть руки.
