  1. Общество
  2. / В мире

Вспышка вируса Нипах: первые симптомы, осложнения и почему его трудно выявить

16:05, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инфекция часто начинается как грипп, но быстро поражает мозг и имеет высокую смертность.
Вспышка вируса Нипах: первые симптомы, осложнения и почему его трудно выявить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах — одного из самых опасных возбудителей в мире, для которого до сих пор не существует ни вакцины, ни специфического лечения.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Два подтвержденных случая в штате Западная Бенгалия вынудили власти действовать на опережение, а соседние страны — усилить санитарный контроль в аэропортах, сообщает издание Independent.

По данным министерства здравоохранения Индии, почти 200 человек, которые контактировали с инфицированными, отправили на карантин. Все они на данный момент не имеют симптомов и получили отрицательные результаты тестов. В то же время сам факт появления новых случаев вновь привлек внимание к вирусу, который Всемирная организация здравоохранения относит к патогенам с наивысшим уровнем угрозы.

Что такое вирус Нипах

Вирус Нипах (NiV) — это зоонозный вирус, то есть такой, который передается от животных к человеку. Основными природными носителями являются фруктовые летучие мыши рода Pteropus. Люди могут инфицироваться через контакт с зараженными животными или через пищу, загрязненную их слюной, мочой или экскрементами — чаще всего речь идет о фруктах или сыром соке финиковой пальмы.

По оценкам World Health Organization, заражение людей происходит редко, однако течение болезни часто бывает чрезвычайно тяжелым.

Симптомы: на что стоит обратить внимание

Одна из главных проблем вируса Нипах — сложность раннего выявления. Начальные симптомы неспецифичны и легко путаются с обычной вирусной инфекцией.

По информации Centers for Disease Control and Prevention, инкубационный период обычно составляет от 4 до 21 дня, хотя в отдельных случаях симптомы появлялись значительно позже.

Чаще всего заболевание начинается внезапно и сопровождается:

  • высокой температурой;
  • головной болью;
  • болью в мышцах;
  • сильной усталостью.

У части пациентов развиваются респираторные симптомы — кашель, одышка или даже пневмония. Их интенсивность может существенно отличаться от случая к случаю.

Самым опасным осложнением является воспаление головного мозга — энцефалит. Неврологические проявления обычно появляются через несколько дней или недель после начала болезни и могут включать:

  • спутанность сознания;
  • изменение уровня сознания;
  • судороги;
  • кому.

В некоторых случаях также фиксируют развитие менингита.

Насколько смертелен вирус Нипах

Уровень летальности при инфекции вируса Нипах чрезвычайно высок — от 40% до 75%, в зависимости от штамма вируса и конкретной вспышки. Даже те, кто выживает, нередко сталкиваются с длительными последствиями, в частности хроническими судорогами или изменениями личности, о чем сообщает Агентство по безопасности здоровья Великобритании.

Отдельную тревогу вызывают редкие случаи повторного развития энцефалита — через месяцы или даже годы после первичного заражения.

Как передается инфекция

Вирус может распространяться:

  • от животных к человеку (через летучих мышей или инфицированных свиней);
  • через употребление загрязненной пищи;
  • от человека к человеку — при тесном контакте с биологическими жидкостями инфицированного.

По данным ВОЗ, случаи передачи между людьми чаще всего фиксировали среди членов семей и медицинских работников, которые ухаживали за больными.

Где и когда впервые выявили вирус

Вирус Нипах впервые идентифицировали в 1999 году после вспышки энцефалита среди фермеров в Малайзии и Сингапуре, которые контактировали с инфицированными свиньями. Позднее регулярные вспышки начали фиксировать в Южной Азии — на северо-востоке Индии и в Бангладеш, где случаи заболевания регистрируют почти ежегодно с 2001 года.

В Индии штат Керала впервые столкнулся со вспышкой в 2018 году, после чего единичные случаи появлялись и в последующие годы. Инфекции также фиксировали на Филиппинах. Хотя антитела к вирусу выявляли у летучих мышей даже в Африке, подтвержденные вспышки среди людей до сих пор ограничивались Южной и Юго-Восточной Азией.

Существует ли лечение или вакцина

В настоящее время не существует одобренного лечения или вакцины против вируса Нипах. Медицинская помощь сводится к поддерживающей терапии и лечению осложнений. Именно поэтому ВОЗ включила NiV в перечень приоритетных патогенов, которые требуют срочных научных исследований.

Как снизить риск заражения

Если вы проживаете в регионах с большим риском инфицирования, ключевую роль играет профилактика:

  • не употреблять сырой сок финиковой пальмы;
  • тщательно мыть или чистить фрукты, особенно в регионах обитания летучих мышей;
  • выбрасывать фрукты со следами укусов;
  • использовать защитную одежду и перчатки при контакте с больными животными;
  • избегать тесного контакта с инфицированными людьми и регулярно мыть руки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]