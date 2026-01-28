Спалах вірусу Ніпах: перші симптоми, ускладнення та чому його важко виявити

Інфекція часто починається як грип, але швидко вражає мозок і має високу смертність.

В Індії намагаються стримати спалах вірусу Ніпах — одного з найнебезпечніших збудників у світі, для якого досі не існує ні вакцини, ні специфічного лікування.

Два підтверджені випадки в штаті Західна Бенгалія змусили владу діяти на випередження, а сусідні країни — посилити санітарний контроль у аеропортах, передає видання Independent.

За даними міністерства охорони здоров’я Індії, майже 200 людей, які контактували з інфікованими, відправили на карантин. Усі вони наразі не мають симптомів і отримали негативні результати тестів. Водночас сам факт появи нових випадків знову привернув увагу до вірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я відносить до патогенів із найвищим рівнем загрози.

Що таке вірус Ніпах

Вірус Ніпах (NiV) — це зоонозний вірус, тобто такий, що передається від тварин до людини. Основними природними носіями є фруктові кажани роду Pteropus. Люди можуть інфікуватися через контакт із зараженими тваринами або через їжу, забруднену їхньою слиною, сечею чи екскрементами — найчастіше йдеться про фрукти або сирий сік фінікової пальми.

За оцінками World Health Organization, зараження людей трапляється рідко, але перебіг хвороби часто буває надзвичайно тяжким.

Симптоми: на що варто звернути увагу

Одна з головних проблем вірусу Ніпах — складність раннього виявлення. Початкові симптоми неспецифічні й легко сплутати зі звичайною вірусною інфекцією.

За інформацією Centers for Disease Control and Prevention, інкубаційний період зазвичай становить від 4 до 21 дня, хоча в окремих випадках симптоми з’являлися значно пізніше.

Найчастіше хвороба починається раптово та супроводжується:

високою температурою;

головним болем;

болем у м’язах;

сильною втомою.

У частини пацієнтів розвиваються респіраторні симптоми — кашель, задишка або навіть пневмонія. Їхня інтенсивність може суттєво відрізнятися від випадку до випадку.

Найнебезпечнішим ускладненням є запалення головного мозку — енцефаліт. Неврологічні прояви зазвичай з’являються через кілька днів або тижнів після початку хвороби й можуть включати:

сплутаність свідомості;

зміну рівня свідомості;

судоми;

кому.

У деяких випадках також фіксують розвиток менінгіту.

Наскільки смертельний вірус Ніпах

Рівень летальності при інфекції вірусу Ніпах надзвичайно високий — від 40% до 75%, залежно від штаму вірусу та конкретного спалаху. Навіть ті, хто виживає, нерідко стикаються з тривалими наслідками, зокрема хронічними судомами або змінами особистості, про що повідомляє Агентство з безпеки здоров’я Великої Британії.

Окрему тривогу викликають рідкісні випадки повторного розвитку енцефаліту — через місяці або навіть роки після первинного зараження.

Як передається інфекція

Вірус може поширюватися:

від тварин до людини (через кажанів або інфікованих свиней);

через споживання забрудненої їжі;

від людини до людини — під час тісного контакту з біологічними рідинами інфікованого.

За даними ВООЗ, випадки передачі між людьми найчастіше фіксували серед членів родин і медичних працівників, які доглядали за хворими.

Де і коли вперше виявили вірус

Вірус Ніпах уперше ідентифікували у 1999 році після спалаху енцефаліту серед фермерів у Малайзії та Сінгапурі, які контактували з інфікованими свинями. Згодом регулярні спалахи почали фіксувати в Південній Азії — на північному сході Індії та в Бангладеші, де випадки захворювання реєструють майже щороку з 2001-го.

В Індії штат Керала вперше зіткнувся зі спалахом у 2018 році, після чого поодинокі випадки з’являлися й надалі. Інфекції також фіксували на Філіппінах. Хоча антитіла до вірусу виявляли у кажанів навіть в Африці, підтверджені спалахи серед людей досі обмежувалися Південною та Південно-Східною Азією.

Чи існує лікування або вакцина

Наразі не існує схваленого лікування або вакцини проти вірусу Ніпах. Медична допомога зводиться до підтримувальної терапії та лікування ускладнень. Саме тому ВООЗ включила NiV до переліку пріоритетних патогенів, які потребують термінових наукових досліджень.

Як зменшити ризик зараження

Якщо ви проживаєте в регіонах із великим ризиком інфікування, ключову роль відіграє профілактика:

не вживати сирий сік фінікової пальми;

ретельно мити або чистити фрукти, особливо в регіонах проживання кажанів;

викидати фрукти зі слідами укусів;

використовувати захисний одяг і рукавички під час контакту з хворими тваринами;

уникати тісного контакту з інфікованими людьми та регулярно мити руки.

