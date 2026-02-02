Стихийная торговля продуктами: чем опасна покупка «с рук»

Почему продукты без контроля качества могут навредить здоровью.

Продажа пищевых продуктов в неустановленных местах — на тротуарах, обочинах дорог или «с рук» — не только нарушает требования законодательства, но и может представлять серьезную угрозу для здоровья. О рисках стихийной торговли предупреждают в Госпродпотребслужбе в Полтавской области.

Специалисты подчеркивают: несмотря на привлекательные цены или заверения продавцов в «домашнем качестве», такие продукты не проходят обязательный контроль безопасности. У потребителей нет никаких гарантий относительно происхождения товара, условий его производства или хранения. Это значительно повышает риск наличия в продуктах вредных бактерий, токсинов, остатков пестицидов и других опасных веществ.

Отдельная проблема — несоблюдение температурного режима. Мясо, молочные продукты, рыба, яйца и колбасные изделия быстро портятся без надлежащего охлаждения. На стихийных рынках эти требования часто игнорируются, что может привести к пищевым отравлениям и острым кишечным инфекциям.

Еще один сигнал опасности — отсутствие маркировки. Продукция, которая продается легально, должна содержать информацию о дате изготовления, сроке годности, составе и производителе. В случае торговли «с рук» таких данных, как правило, нет, а значит потребитель не может оценить ни свежесть, ни безопасность товара.

В Госпродпотребслужбе также обращают внимание на отсутствие сопроводительных документов. Легальные продавцы обязаны иметь ветеринарные справки и сертификаты соответствия. На стихийных рынках такие документы отсутствуют, что лишает покупателя возможности защитить свои права в случае вреда здоровью.

Наиболее уязвимыми к последствиям потребления некачественных продуктов являются дети, люди пожилого возраста, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом.

Чтобы минимизировать риски, потребителям советуют покупать пищевые продукты исключительно в официальных торговых точках — супермаркетах, на сертифицированных рынках или в магазинах. Важно внимательно проверять маркировку, избегать скоропортящихся товаров без соблюдения холодильного режима и выбирать продукцию производителей с подтвержденной репутацией.

Специалисты подчеркивают: ответственный выбор места покупки — это не только вопрос качества, но и собственной безопасности.

