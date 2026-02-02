Стихійна торгівля продуктами: чим небезпечна покупка «з рук»

Чому продукти без контролю якості можуть нашкодити здоров’ю.

Продаж харчових продуктів у невстановлених місцях — на тротуарах, узбіччях доріг або «з рук» — не лише порушує вимоги законодавства, а й може становити серйозну загрозу для здоров’я. Про ризики стихійної торгівлі попереджають у Держпродспоживслужбі в Полтавській області.

Фахівці наголошують: попри привабливі ціни або запевнення продавців у «домашній якості», такі продукти не проходять обов’язкового контролю безпечності. У споживачів немає жодних гарантій щодо походження товару, умов його виробництва чи зберігання. Це значно підвищує ризик наявності у продуктах шкідливих бактерій, токсинів, залишків пестицидів та інших небезпечних речовин.

Окрема проблема — недотримання температурного режиму. М’ясо, молочні продукти, риба, яйця та ковбасні вироби швидко псуються без належного охолодження. На стихійних ринках ці вимоги часто ігнорують, що може призвести до харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій.

Ще один сигнал небезпеки — відсутність маркування. Продукція, що продається легально, має містити інформацію про дату виготовлення, термін придатності, склад і виробника. У випадку торгівлі «з рук» таких даних зазвичай немає, а отже споживач не може оцінити ані свіжість, ані безпечність товару.

У Держпродспоживслужбі також звертають увагу на відсутність супровідних документів. Легальні продавці зобов’язані мати ветеринарні довідки та сертифікати відповідності. На стихійних ринках такі документи відсутні, що позбавляє покупця можливості захистити свої права у разі шкоди здоров’ю.

Найбільш уразливими до наслідків споживання неякісних продуктів є діти, люди похилого віку, вагітні жінки та особи з ослабленим імунітетом.

Щоб мінімізувати ризики, споживачам радять купувати харчові продукти виключно в офіційних торговельних точках — супермаркетах, на сертифікованих ринках або в магазинах. Важливо уважно перевіряти маркування, уникати швидкопсувних товарів без холодильного режиму та обирати продукцію виробників із підтвердженою репутацією.

Фахівці підкреслюють: відповідальний вибір місця покупки — це не лише питання якості, а й власної безпеки.

