10 февраля – какой сегодня праздник и главные события

10 февраля празднуют День безопасного интернета.

Фото: shutterstock.com

Во вторник, 10 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

10 февраля в Украине и мире празднуют Международный день аравийского леопарда. Этот день был официально установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 77/295, чтобы усилить глобальную осведомленность об угрозах для вида (уничтожение природной среды, браконьерство, конфликты с людьми) и содействовать охране и восстановлению его популяции. Главная идея праздника — привлечь общественность, правительства, природоохранные организации и местные общины к усилиям сохранения биоразнообразия и защиты этого уникального хищника, который играет важную роль в экосистемах региона.

А еще 10 февраля День замороженного йогурта. Выпадает на второй вторник февраля. Замороженный йогурт стал популярен во второй половине XX века, особенно среди тех, кто ищет менее жирные сладости. Его ценят за освежающий кисловатый вкус, разнообразие топингов и возможность экспериментировать с сочетаниями — от фруктов до шоколада.

10 февраля празднуют День безопасного интернета. В этот день говорят о защите персональных данных, противодействии кибербуллингу, фейкам и мошенничеству, а также о культуре общения в сети. По всему миру проводятся образовательные мероприятия, кампании и флешмобы, поощряющие пользователей быть внимательными, критически мыслить и уважать друг друга в цифровой среде.

Также 10 февраля Всемирный день зернобобовых. К зернобобовым относятся фасоль, горох, чечевица, нут, бобы — доступные и питательные продукты, богатые белоком, клетчаткой, витаминами и минералами. Они играют важную роль в борьбе с голодом и недоеданием, а также полезны для окружающей среды, ведь улучшают почву и требуют меньше воды.

Какой сегодня церковный праздник

10 февраля верующие празднуют День памяти святого мученика Харлампия. Один из самых древних христианских святых, епископ города Магнезии в Малой Азии. Жил во II веке и пострадал за веру во время гонений императора Септимия Севера. Даже в глубокой старости он мужественно выдержал жестокие пытки, не отрекся от Христа и обратил многих язычников. Святой Харлампий почитается как покровитель от болезней, моровиц и внезапной смерти.

Календарь важных событий за 10 февраля

1258 год – монголы захватывают Багдад; золотые сутки ислама подходят к концу;

1635 год – основывают Французскую Академию – ведущее научное общество Франции, специализированное в сфере французского языка и литературы;

1789 год — закон Йозефа II ликвидирует барщину в Галиции, Буковине, австрийской части Волыни;

1810 год – происходит торжественное открытие Одесской оперы;

1840 год — британская королева Виктория женится на принце Альберте Саксен-Кобург-Готском;

1919 год — из-за противоречий с Симоном Петлюрой руководитель Директории Владимир Винниченко уходит в отставку;

1940 год – в Кракове радикальная часть ОУН создает Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой;

1942 год — вручают первый "золотой диск" (от компании грамзаписи "Виктор" Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo);

1947 год – в Париже подписывают мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии;

1957 год – стартует первый Кубок Африканских Наций в Судане;

1962 год — пленного американского пилота Фрэнсиса Пауэрса обменивают на советского шпиона Рудольфа Абеля;

1972 год — ВВС запрещает трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы "Wings" Give Ireland Back to the Irish;

1992 год — на экраны США выходит фильм "Основной инстинкт";

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Республикой Корея;

1995 год — во время испытательного полета возле Киева терпит катастрофу опытный самолет Ан-70, не имевший аналогов в мире;

1996 год – суперкомпьютер IBM Deep Blue впервые побеждает Гарри Каспарова в игре в шахматы.

