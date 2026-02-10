  1. Суспільство

10 лютого – яке сьогодні свято та головні події

09:20, 10 лютого 2026
10 лютого святкують День безпечного інтернету.
Фото: shutterstock.com
У вівторок, 10 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

10 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день аравійського леопарда. Цей день було офіційно встановлено Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у резолюції 77/295, щоб підсилити глобальну обізнаність про загрози для виду (знищення природного середовища, браконьєрство, конфлікти з людьми) та сприяти охороні й відновленню його популяції. Головна ідея свята — залучити громадськість, уряди, природоохоронні організації та місцеві громади до зусиль збереження біорізноманіття та захисту цього унікального хижака, який відіграє важливу роль в екосистемах регіону.

А ще 10 лютого День замороженого йогурту. Припадає на другий вівторок лютого. Заморожений йогурт став популярним у другій половині XX століття, особливо серед тих, хто шукає менш жирні солодощі. Його цінують за освіжальний кислуватий смак, різноманіття топінгів і можливість експериментувати з поєднаннями — від фруктів до шоколаду.

10 лютого святкують День безпечного інтернету. Цього дня говорять про захист персональних даних, протидію кібербулінгу, фейкам і шахрайству, а також про культуру спілкування в мережі. По всьому світу проводять освітні заходи, кампанії та флешмоби, що заохочують користувачів бути уважними, критично мислити й поважати одне одного в цифровому середовищі.

Також 10 лютого Всесвітній день зернобобових. До зернобобових належать квасоля, горох, сочевиця, нут, боби — доступні й поживні продукти, багаті на білок, клітковину, вітаміни та мінерали. Вони відіграють важливу роль у боротьбі з голодом і недоїданням, а також корисні для довкілля, адже покращують ґрунти й потребують менше води.

Яке сьогодні церковне свято

10 лютого віряни святкують День пам’яті святого мученика Харлампія. Один із найдавніших християнських святих, єпископ міста Магнезії в Малій Азії. Жив у II столітті та постраждав за віру під час гонінь імператора Септимія Севера. Навіть у глибокій старості він мужньо витримав жорстокі тортури, не зрікся Христа й навернув багатьох язичників. Святий Харлампій вшановується як заступник від хвороб, моровиць і раптової смерті.

 Календар важливих подій за 10 лютого

1258 рік — монголи захоплюють Багдад; золота доба ісламу добігає кінця;

1635 рік — засновують Французьку Академію — провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури;

1789 рік — закон Йозефа II ліквідовує панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині;

1810 рік — відбувається урочисте відкриття Одеської опери;

1840 рік — британська королева Вікторія одружується із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським;

1919 рік — через суперечності з Симоном Петлюрою очільник Директорії Володимир Винниченко йде у відставку;

1940 рік — у Кракові радикальна частина ОУН створює Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою;

1942 рік — вручають перший "золотий диск" (від компанії грамзапису "Віктор" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo);

1947 рік — у Парижі підписують мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини;

1957 рік — стартує перший Кубок Африканських Націй в Судані;

1962 рік — полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обмінюють на радянського шпигуна Рудольфа Абеля;

1972 рік — ВВС забороняє трансляцію в своєму етері пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish;

1992 рік — на екрани США виходить фільм "Основний інстинкт";

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Корея;

1995 рік — під час випробувального польоту біля Києва зазнає катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі;

1996 рік — суперкомп'ютер IBM Deep Blue вперше перемагає Гаррі Каспарова у грі в шахи.

яке сьогодні свято свято

