Поздравления с Днем святого Валентина – лучшие пожелания, стихи, смс и открытки

Лучшие поздравления с Днем святого Валентина в стихах, СМС, прозе и картинках смотрите в нашей подборке.

Фото: pillowguidance.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

День святого Валентина — это особый повод сказать самые важные слова тем, кто занимает особое место в нашем сердце. 14 февраля влюбленные по всему миру будут обмениваться искренними поздравлениями, теплыми пожеланиями и символическими подарками, чтобы еще раз напомнить о своих чувствах. В этот день даже несколько простых слов могут стать настоящим проявлением любви, заботы и благодарности.

Мы подготовили теплые поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихах и открытках.

С Днем святого Валентина в стихах

С днем прекрасным,

С Днем влюбленных

Поздравляю я тебя!

От души большого счастья

Пожелаю я, любя!

Пусть любовь не угасает,

Огоньком в душе горит,

И в глазах пускай сияет,

В сердце свет пускай хранит!

***

В День святого Валентина

Пожелать хочу любви,

Чтобы сердца аритмия

Исходила от души!

Поцелуев, и объятий,

И улыбок, и добра,

Чтобы было в жизни счастье

И сегодня, и всегда!

***

С Днем святого Валентина!

Пусть глаза горят от страсти,

Чувства бьются в сердце сильно,

Наполняют душу счастьем.

Пусть удача ждет повсюду,

Вдохновляют те, кто рядом,

Ждет с любовью дом уютный,

А в нем - радостные взгляды!

***

Даже если я когда-то

Этого не говорю,

Знай, что я тебя безумно,

Очень искренне люблю.

С Днем влюбленных поздравляю.

В такт сердца наши стучат,

И часы, когда мы вместе,

Очень-очень быстро мчат.

На Земле, такой огромной,

Встретились мы ведь не зря.

Ты всех ближе и дороже,

Всех любимей для меня.

***

С Днем влюбленных поздравляю

И любви вам всем желаю.

Искренней любви и светлой,

Чтоб всегда была ответной.

Чтобы в нежности купались,

Никогда не разлучались.

Теплотой вам согреваться

И побольше улыбаться!

***

С днем любви, с днем Валентина!

Счастья, радости, тепла.

Чтобы жизнь была счастливой

И любовь с собой несла —

Романтичную и яркую,

Фееричную и жаркую,

И весеннюю, и зимнюю,

Обязательно взаимную!

***

С Днем влюбленных поздравляю!

Счастья и любви желаю.

Пусть любовь к тебе придёт

И отныне не уйдёт.

Пусть уйдут долой напасти,

А побольше чтобы страсти.

Пусть сбываются мечты,

В мире больше доброты!

***

Ты даришь мне счастье и даришь тепло,

Ты сердце мое окрыляешь.

Ты рядом со мною, мне так повезло.

Сегодня тебе поздравляю.

Ведь День Валентина — влюбленных всех день,

Тебя я люблю очень сильно.

Пускай же в душе зацветает сирень,

А счастье пусть будет стабильным!

С Днем святого Валентина в прозе

С Днем Валентина! Пусть праздник принесет массу приятнейших эмоций, любовных приключений и невероятных, сказочных подарков. Пусть твоя история любви получит сегодня чудесное продолжение!

***

Спасибо, что среди бесконечного множества сердец ты выбрал именно меня. Спасибо за твою любовь, за твои улыбки, за каждый поступок, который ты делаешь, чтобы украсить мою жизнь. Спасибо, что делишься со мной всем: мечтами, слезами, радостями, победами и неудачами. С Днем святого Валентина!

***

Поздравляю тебя с днём влюблённых! Будь желанным и любимым всегда и везде! Будь счастливым человеком, пусть всегда горят глаза, пусть улыбка не сходит с лица! Привлекай, заманивай, очаровывай и удивляй! И люби, искренне, как в первый раз!

***

В День влюбленных желаю, чтобы в сердце всегда горел огонек. Чтобы любимый человек был рядом и окружал нежностью, заботой, теплом! Пусть в жизни любовь не остается в стороне, и все чувства будут искренними.

***

С Днем святого Валентина! Пускай этот праздничный день будет наполнен радости и любви, и исполнения всех желаний! Желаю всех благ, счастья и благополучия, позитивного настроения и удачи!

***

Поздравляю с Днем святого Валентина! В этот день можно лишний раз сказать, как сильно я тебя люблю. Каждый проведенный день вместе с тобой дает мне заряд энергии, радости и счастья. Благодарю тебя за любовь, уют и заботу в наших отношениях, с праздником!

***

С праздником всех влюбленных! Пусть чувства будут сильными и крепкими, пусть вокруг расцветают розы и творятся чудеса. Ведь любовь — это величайшая сила, которая способна на все!

Поздравления с Днем святого Валентина в СМС

С Днем святого Валентина! Пусть любовь согревает сердце каждый день.

***

Желаю тебе нежности, тепла и взаимных чувств!

***

Пусть этот день подарит море объятий и поцелуев!

***

Люби и будь любимым — сегодня и всегда!

***

Пусть любовь будет твоим вдохновением и силой!

***

С праздником влюбленных! Пусть сердце бьется в ритме счастья.

***

Желаю романтики, ярких эмоций и искренних признаний!

***

Пусть в твоей жизни будет много любви и радости!

***

С Днем Валентина! Пусть мечты сбываются вместе с любимым человеком.

***

Пусть каждый день будет наполнен теплыми словами и нежными взглядами.

***

Любви без границ, доверия без сомнений и счастья без конца!

***

Пусть сердце найдет свое счастье и никогда его не отпускает!

***

Желаю, чтобы любовь вдохновляла на большие свершения!

***

С праздником! Пусть рядом будет тот, кто делает тебя счастливым.

***

Пусть в твоей жизни всегда будет место для настоящей любви!

Картинки и открытки с Днем святого Валентина

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.