Как понять, что продукт в магазине хранился неправильно — 5 признаков, которые нельзя игнорировать

На какие сигналы обратить внимание перед покупкой, чтобы избежать риска для здоровья и не приобрести опасный пищевой продукт.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области напомнило потребителям, на какие признаки стоит обращать внимание перед покупкой продуктов питания. Даже качественный товар может представлять риск для здоровья, если были нарушены условия его хранения.

Специалисты подчеркивают: безопасность продуктов напрямую зависит от соблюдения температурного режима, целостности упаковки и корректной маркировки.

Признаки, что продукт могли хранить с нарушениями

Перед тем как положить товар в корзину, эксперты советуют внимательно осмотреть его. Насторожить должны такие сигналы:

поврежденная или вздутая упаковка;

наличие льда или кристаллов внутри замороженного продукта — это может свидетельствовать о повторном замораживании;

посторонний или резкий запах;

влага, подтекания или слизь на поверхности;

отсутствие или нечеткая маркировка даты изготовления и срока годности.

Такие признаки могут свидетельствовать о нарушении холодовой цепи или несоблюдении санитарных требований при транспортировке и хранении.

Какие продукты в зоне особого внимания

Наиболее уязвимыми к неправильному хранению являются продукты, которые требуют четкого холодового режима. Речь идет о:

мясе;

рыбе;

молочных изделиях;

готовых блюдах.

Даже кратковременное нарушение температуры может привести к быстрому размножению микроорганизмов и сделать продукт опасным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.