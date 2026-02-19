  1. Общество

Как понять, что продукт в магазине хранился неправильно — 5 признаков, которые нельзя игнорировать

07:18, 19 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На какие сигналы обратить внимание перед покупкой, чтобы избежать риска для здоровья и не приобрести опасный пищевой продукт.
Как понять, что продукт в магазине хранился неправильно — 5 признаков, которые нельзя игнорировать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области напомнило потребителям, на какие признаки стоит обращать внимание перед покупкой продуктов питания. Даже качественный товар может представлять риск для здоровья, если были нарушены условия его хранения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Специалисты подчеркивают: безопасность продуктов напрямую зависит от соблюдения температурного режима, целостности упаковки и корректной маркировки.

Признаки, что продукт могли хранить с нарушениями

Перед тем как положить товар в корзину, эксперты советуют внимательно осмотреть его. Насторожить должны такие сигналы:

  • поврежденная или вздутая упаковка;
  • наличие льда или кристаллов внутри замороженного продукта — это может свидетельствовать о повторном замораживании;
  • посторонний или резкий запах;
  • влага, подтекания или слизь на поверхности;
  • отсутствие или нечеткая маркировка даты изготовления и срока годности.

Такие признаки могут свидетельствовать о нарушении холодовой цепи или несоблюдении санитарных требований при транспортировке и хранении.

Какие продукты в зоне особого внимания

Наиболее уязвимыми к неправильному хранению являются продукты, которые требуют четкого холодового режима. Речь идет о:

  • мясе;
  • рыбе;
  • молочных изделиях;
  • готовых блюдах.

Даже кратковременное нарушение температуры может привести к быстрому размножению микроорганизмов и сделать продукт опасным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новые правила пожарной безопасности для бизнеса и мобильных операторов: как избежать штрафов

Изменения в Правила пожарной безопасности внедряют строгие лимиты на группировку генераторов и устанавливают обязанность ежедневной отчетности для заведений с ночным пребыванием людей.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Сомнительные доходы и манипуляции с должностями: анализ первых собеседований кандидатов в ВАКС

Первый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Комитет рассмотрит законопроект, который меняет порядок исполнения правонарушителями общественных работ

Законопроект позволяет назначать общественные работы даже если их нет в санкции статьи и расширяет географию их применения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]