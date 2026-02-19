Как понять, что продукт в магазине хранился неправильно — 5 признаков, которые нельзя игнорировать
Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области напомнило потребителям, на какие признаки стоит обращать внимание перед покупкой продуктов питания. Даже качественный товар может представлять риск для здоровья, если были нарушены условия его хранения.
Специалисты подчеркивают: безопасность продуктов напрямую зависит от соблюдения температурного режима, целостности упаковки и корректной маркировки.
Признаки, что продукт могли хранить с нарушениями
Перед тем как положить товар в корзину, эксперты советуют внимательно осмотреть его. Насторожить должны такие сигналы:
- поврежденная или вздутая упаковка;
- наличие льда или кристаллов внутри замороженного продукта — это может свидетельствовать о повторном замораживании;
- посторонний или резкий запах;
- влага, подтекания или слизь на поверхности;
- отсутствие или нечеткая маркировка даты изготовления и срока годности.
Такие признаки могут свидетельствовать о нарушении холодовой цепи или несоблюдении санитарных требований при транспортировке и хранении.
Какие продукты в зоне особого внимания
Наиболее уязвимыми к неправильному хранению являются продукты, которые требуют четкого холодового режима. Речь идет о:
- мясе;
- рыбе;
- молочных изделиях;
- готовых блюдах.
Даже кратковременное нарушение температуры может привести к быстрому размножению микроорганизмов и сделать продукт опасным.
