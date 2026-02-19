  1. Суспільство

Як зрозуміти, що продукт в магазині зберігався неправильно — 5 ознак, які не можна ігнорувати

07:18, 19 лютого 2026
На які сигнали звернути увагу перед покупкою, щоб уникнути ризику для здоров’я та не придбати небезпечний харчовий продукт.
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області нагадало споживачам, на які ознаки варто звертати увагу перед купівлею продуктів харчування. Навіть якісний товар може становити ризик для здоров’я, якщо були порушені умови його зберігання.

Фахівці наголошують: безпечність продуктів напряму залежить від дотримання температурного режиму, цілісності упаковки та коректного маркування.

Ознаки, що продукт могли зберігати з порушеннями

Перед тим як покласти товар у кошик, експерти радять уважно оглянути його. Насторожити мають такі сигнали:

  • пошкоджена або здута упаковка;
  • наявність льоду чи кристалів усередині замороженого продукту — це може свідчити про повторне заморожування;
  • сторонній або різкий запах;
  • волога, підтікання чи слиз на поверхні;
  • відсутність або нечітке маркування дати виготовлення та терміну придатності.

Такі ознаки можуть свідчити про порушення холодового ланцюга або недотримання санітарних вимог під час транспортування і зберігання.

Які продукти в зоні особливої уваги

Найбільш вразливими до неправильного зберігання є продукти, що потребують чіткого холодового режиму. Йдеться про:

  • м’ясо;
  • рибу;
  • молочні вироби;
  • готові страви.

Навіть короткочасне порушення температури може призвести до швидкого розмноження мікроорганізмів і зробити продукт небезпечним.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів продукти

