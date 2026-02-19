Як зрозуміти, що продукт в магазині зберігався неправильно — 5 ознак, які не можна ігнорувати
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області нагадало споживачам, на які ознаки варто звертати увагу перед купівлею продуктів харчування. Навіть якісний товар може становити ризик для здоров’я, якщо були порушені умови його зберігання.
Фахівці наголошують: безпечність продуктів напряму залежить від дотримання температурного режиму, цілісності упаковки та коректного маркування.
Ознаки, що продукт могли зберігати з порушеннями
Перед тим як покласти товар у кошик, експерти радять уважно оглянути його. Насторожити мають такі сигнали:
- пошкоджена або здута упаковка;
- наявність льоду чи кристалів усередині замороженого продукту — це може свідчити про повторне заморожування;
- сторонній або різкий запах;
- волога, підтікання чи слиз на поверхні;
- відсутність або нечітке маркування дати виготовлення та терміну придатності.
Такі ознаки можуть свідчити про порушення холодового ланцюга або недотримання санітарних вимог під час транспортування і зберігання.
Які продукти в зоні особливої уваги
Найбільш вразливими до неправильного зберігання є продукти, що потребують чіткого холодового режиму. Йдеться про:
- м’ясо;
- рибу;
- молочні вироби;
- готові страви.
Навіть короткочасне порушення температури може призвести до швидкого розмноження мікроорганізмів і зробити продукт небезпечним.
